中国经济: 浙江计划跟有关机构探讨组建各种类型的母基金—副省长

路透浙江嘉兴12月19日 - 中国经济最发达的省份之一--浙江省副省长朱从玖周三称, 浙江计划跟有关机构探讨组建各种类型的母基金(FOF),吸引私募股权投资基金(PE)参与浙江投资,并在法治、工商服务、财税等政策上给予鼓励.

今年8月,浙江省首支合伙制形式"母基金"落户杭州,由杭州市金融办、杭州市金融投资集团与清科集团发起设立一只合伙制形式"母基金",首期规模10亿元人民币.

朱从玖出席浙江嘉兴一私募投资峰会时称,浙江省在金融行业两个重要改革基地--温州金融改革试验区、丽水农村金融改革试验,目前金融改革正在有序的推进,如 10月份成立了浙江股权交易中心.力图通过这个平台给浙江众多的中小企业转型升级提供基础.

"私募股权投资对我们经济转型,促进经济有效益、有质量的增长意义重大,"朱从玖称,大力发展私募股权投资可以促进社会资金转化为资本,可以促进经济转型和产业升级,破解温州地区两多两难难题(民间资金多、投资难;中小企业多、融资难).

他并表示,浙江省政府高度重视私募股权投资的发展,目前要把嘉兴市打造成集私募股权投资集聚的城市,发挥私募投资对当地经济的带动和推动作用.