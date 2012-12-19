银行观点: 预计2013年中国人民币新增贷款目标9万亿元--交行

路透北京12月19日 - 中国交通银行金融研究中心周三报告称,预计明年信贷投放适度增加,人民币新增贷款目标值料在9万亿元人民币左右.而该行对今年人民币新增贷款的预估为8.4-8.5万亿元.

交行金研中心报告指出,一方面,得益于新一届政府上任催生新投资计划以及消费稳步增长等因素,明年实体经济信贷需求会稳定增长;另一方面房地产市场难明显反转,且债券融资继续加快发展限制银行放贷.

"2013年总体信贷环境较为适度、不会过于宽松,同时准备金不会大幅下调也将限制银行的信贷投放能力."交行报告进一步指出.

该行对明年全年社会融资规模的预估为16.5-17.5万亿元.

今年1-11月新增人民币信贷已约7.75万亿元,高于去年全年的7.47万亿元;而1-11月的社会融资规模达14.15万亿元,显示对实体经济的强力支持态势.

对于明年的宏观经济走势,此前交行已预测国内生产总值(GDP)增速在8-8.5%. 该行首席经济学家连平对路透表示,预计明年通胀在3.5%左右.

"如果明年下半年经济增长情况都不错,各方面都比较平稳比较好,到四季度小幅上调一次利率可能性不能完全排除."他称.

交行报告并预计,中国商业银行明年净利润增速可能从今年17%(该行预估值),降至7-8%,全年不良贷款余额则料增长700-900亿元,不良贷款率将保持在今年年末水平,即0.95-1%之间.(完)