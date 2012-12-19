欧洲已公布经济指标--2012/12/19

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第三季 +1.0 @-r -0.4 @-f -0.1 @-f 德国 第三季 +0.2 @-f +0.3 @-f +0.4 u-f 法国 第三季 +0.2 p -0.1 r +0.2 p 意大利 第三季 -0.2 f -0.7 f -2.4 f 消费者物价指数(CPI) 英国 11月 +0.2 +0.5 +2.7 德国 11月 -0.1 f 持平 f +1.9 f 法国(HICP) 11月 -0.2 +0.2 +1.6 意大利(HICP) 11月 -0.3 f +0.3 f +2.6 f 生产者物价指数(PPI) 英国 11月 -0.2 +0.2 r +2.2 德国 10月 持平 +0.3 +1.5 法国 10月 +0.5 +0.4 r +2.9 意大利 10月 -0.3 -0.1 +2.3 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 11月 4.8 4.8 德国 11月 6.9 @ 6.9 @-r 法国 第二季 10.2 @ 10 @-r 意大利 10月 11.1 @ 10.8 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选