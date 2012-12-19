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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 19:13 BJT

表格:英国12月CBI零售销售差值为正19,低于预估的正25

路透伦敦12月19日 - 英国工业联盟(CBI)周三公布,12月零售销售差值为正19,预估为正25.11月时为正33.1月CBI零售销售差值期望值为正10.

已公布的零售销售活动 -------------------2012------------------- 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 已公布的年度零售销售量 +19 +33 +30 +6 -3 +11 +42 年度销售量三个月移动均值 +27* +23 +11 +5 +17 +25 +19 预期中的零售销售活动 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 预期中的年度销售量 +10 +25 +27 +15 +6 +3 +32 预期中的年度销售量三个月移动均值 +21 +22 +16 +8 +14 +20 +25 (完) * 为2011年2月以来最高(完) (编译 王翔琼; 审校 田建华)

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