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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 21:38 BJT

表格:美国11月房屋开工降3.0%,建筑许可年率创08年7月以来最高

路透12月19日 - 美国商务部周三公布:

* 11月房屋开工下降3.0%

* 11月房屋开工年率为86.1万户(预估为87.3万户)

* 11月建筑许可年率为2008年7月以来最高

* 11月建筑许可年率为89.9万户(预估为87.5万户)

* 11月建筑许可年率为2008年7月以来最高

经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下: 变动百分比(%) 11月 10月 9月 12年11月/11年11月

房屋开工　 -3.0 5.3 12.4 21.6

建筑许可 3.6 -2.5 11.1 26.8 年率(千户) 11月 10月 9月 11年11月

房屋开工 　 861 888 843 708

建筑许可　 899 868 890 709 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 王翔琼; 审校 田建华)

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