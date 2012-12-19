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市场报道 | 2012年 12月 19日 星期三 23:09 BJT

美国热股: KNIGHT CAPITAL劲升6%,因其将被Getco收购

路透12月19日 - KNIGHT CAPITAL 称,其将被Getco Holdings以14亿美元现金加股票的方式收购.Knight的股东将有权选择每股获得3.75美元的现金,或者换得新公司的一份普通股.

周三盘初KNIGHT CAPITAL股价劲升6%,报3.53美元.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 利棣儿)

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