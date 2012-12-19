表格: EIA与API一周美国石油库存数据比较

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透12月19日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
12/14/12 较上周 较上年 12/14/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 371.7 -4.1 41.6 371.6 -1.0 48.1 馏分油 115.9 -1.9 -23.8 117.0 -1.1 -22.2 汽油 213.4 4.2 -0.4 219.3 2.2 0.9 取暖油 25.1 -1.1 -13.8 25.5 -1.6 -13.7 新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.3 煤油型航空燃料 40.2 -0.5 -1.8 39.3 -0.6 -2.2 原油日加工量 15.6 0.2 1.2 15.6 0.2 1.0 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少110万桶,汽油库存增加180万桶,馏分油库存增加100万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导
* EIA一周美国石油供需平衡表
* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿; 审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)