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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 23:46 BJT

表格: EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透12月19日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

12/14/12 较上周 较上年 12/14/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 371.7 -4.1 41.6 371.6 -1.0 48.1 馏分油 115.9 -1.9 -23.8 117.0 -1.1 -22.2 汽油 213.4 4.2 -0.4 219.3 2.2 0.9 取暖油 25.1 -1.1 -13.8 25.5 -1.6 -13.7 新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.3 煤油型航空燃料 40.2 -0.5 -1.8 39.3 -0.6 -2.2 原油日加工量 15.6 0.2 1.2 15.6 0.2 1.0 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少110万桶,汽油库存增加180万桶,馏分油库存增加100万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导

* EIA一周美国石油供需平衡表

* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿; 审校 母红)

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