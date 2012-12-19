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货币新闻 | 2012年 12月 20日 星期四 02:07 BJT

表格: 美国财政部标售七年期公债得标利率为1.233%,投标倍数为2.72

路透12月19日 - 美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 1.233% 中值 1.200% 低值 1.149% 价格/得标 价格 99.277836 高值得标比率 92.81% 投标倍数 2.72 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,003,400 总投标 78,831,193,400 竞争性投标得标 28,971,710,000 非竞争性投标得标 28,293,400 FED附加 0 初级市场交易商投标 53,616,000,000 初级市场交易商得标 10,720,000,000 直接投标 11,836,000,000 直接投标得标 6,694,000,000 间接投标 13,350,900,000 间接投标得标 11,557,710,000 发行细节 发行日 2012/12/31 到期日 2019/12/31 CUSIP码 912828UF5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)

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