金属期市: 铜价回落,因需求前景不确定

* 2012年迄今期锡表现最佳,累计上扬22%

* 期铅触及去年9月中以来最高

* 美国11月房屋开工减少

路透伦敦12月19日 - 期铜周三回落,美国11月房屋开工减少,使需求前景的不确定性增强,另外,投资者还密切关注美国预算磋商的进展.

分析师称,实货需求仍然迟滞,使铜价陷于狭窄区间内.

"年底将近,市场出现部分结账操作,投资者一直在锁定获利,导致铜价走低,"VTB的分析师Andrey Kryuchenkov表示.

"美国在最后一刻达成避免财政悬崖协议的可能性很高.如果成真,将对基本金属市场有利.不过,要使诸如铜等商品的涨势持续,需要看到更多现货需求改善的迹象."

LME三个月期铜 收报每吨7,926美元,较周二收盘时的买入价8,024美元回落1.2%.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜 收低4.15美分,报每磅3.5950美元,盘中在3.5900-3.6405美元之间交投.

交易商称,美国房屋开工数据加重了市场对铜需求前景的疑虑.美国商务部公布的数据显示,11月房屋开工较前月回落3%,不及分析师的预期.

数据公布后,铜价跌至日低7,912美元.

在避免财政悬崖的磋商中,民主党试图迫使白宫在加税问题上做出更多让步.

自11月中到12月12日接近两个月高位,铜价累计上扬近8%,之后涨势动能开始消退,交易商在年底前削减风险头寸,并结清头寸.期铜年内迄今累计上扬逾5%.

欧元兑美元攀升至七个半月高位也扶助支撑铜价,之前公布的数据显示,德国12月企业景气判断指数连升第二个月,录得两年半以来最大月度涨幅.

其他金属方面,三个月期锡 盘中触及3月中以来最高23,847美元,之后回落,收盘小跌,报每吨23,500美元,周二收报每吨23,525美元.

期锡是今年表现最佳的金属,年内迄今累计上扬22%.

三个月期铅 盘中触及去年9月中以来最高2,347.75美元,收盘上扬0.8%,报2,337美元.

今年迄今铅价累计上扬近14%.

三个月期锌 收报每吨2,086美元,与周二收盘价2,090美元基本持平.三个月期铝 跌至每吨2,085美元,周二报2,098美元.三个月期镍 收报每吨17,750美元,低于周二收盘价17,800美元.

以下为1700GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今