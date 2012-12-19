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中国财经报道 | 2012年 12月 20日 星期四 05:10 BJT

美股盘后: Accenture公布业绩后股价下跌2.4%

路透纽约12月19日 - Accenture PLC 股价周三在美股盘后交易中下跌2.4%,此前该公司公布业绩.
(完)

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