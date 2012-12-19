〔表格〕新西兰第三季经季节调整后GDP较前季成长0.2%,不及预估

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透惠灵顿12月20日 - 周四公布的官方统计数据显示,新西兰第三季经季节调整后GDP较前季成长0.2%,较上年同期增长2.0%.
路透调查的预估中值为较前季成长0.4%,较上年同期成长2.4%.新西兰央行在12月货币政策声明中预估第三季GDP增幅为0.2%.
(括号内为修正值) ---------------------------------------------------------------
GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):
第三季 第二季 2011年第三季
+0.2% +0.3% (+0.6%) +0.7% ---------------------------------------------------------------
GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):
第三季 第二季 2011年第三季
+2.0% +2.5% (+2.6%) +1.7% ---------------------------------------------------------------
实质年平均变动 *
第三季 第二季 2011年第三季
+2.5% +2.4% (+1.7%) +0.8% ---------------------------------------------------------------
GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整):
第三季 第二季 2011年第三季
+0.2% +0.2% (+0.3%) +1.1% ---------------------------------------------------------------
GDP按年变动(根据支出计算,经季节和通胀调整):
第二季 第一季 2011年第二季
+2.6% +2.9% (+1.7%) +0.5% ---------------------------------------------------------------
* 计算方法为,以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和,然后以百分比形式表示. 新西兰统计局称,第三季GDP数据将于3月20日公布.(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)