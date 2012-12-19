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货币新闻 | 2012年 12月 20日 星期四 05:56 BJT

〔表格〕新西兰第三季经季节调整后GDP较前季成长0.2%,不及预估

路透惠灵顿12月20日 - 周四公布的官方统计数据显示,新西兰第三季经季节调整后GDP较前季成长0.2%,较上年同期增长2.0%.

路透调查的预估中值为较前季成长0.4%,较上年同期成长2.4%.新西兰央行在12月货币政策声明中预估第三季GDP增幅为0.2%.

(括号内为修正值) ---------------------------------------------------------------

GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):

第三季 第二季 2011年第三季

+0.2% +0.3% (+0.6%) +0.7% ---------------------------------------------------------------

GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):

第三季 第二季 2011年第三季

+2.0% +2.5% (+2.6%) +1.7% ---------------------------------------------------------------

实质年平均变动 *

第三季 第二季 2011年第三季

+2.5% +2.4% (+1.7%) +0.8% ---------------------------------------------------------------

GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整):

第三季 第二季 2011年第三季

+0.2% +0.2% (+0.3%) +1.1% ---------------------------------------------------------------

GDP按年变动(根据支出计算,经季节和通胀调整):

第二季 第一季 2011年第二季

+2.6% +2.9% (+1.7%) +0.5% ---------------------------------------------------------------

* 计算方法为,以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和,然后以百分比形式表示. 新西兰统计局称,第三季GDP数据将于3月20日公布.(完) (编译 母红; 审校 李军)

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