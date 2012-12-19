《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月19日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘 价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 48.96 +0.32 +0.67 4290264 搜狐 44.05 -0.09 -0.20 827741 网易 41.95 +2.47 +6.26 2575240 百度 100.58 +2.03 +2.06 4798755 亚信科技 10.51 +0.12 +1.16 191986 台湾 台湾积体电路 17.09 +0.11 +0.65 948956 联电 1.97 -0.03 -1.50 171205 日月光 4.14 -0.07 -1.66 535309 硅品精密 5.28 +0.03 +0.57 963206 和信超媒体 0.96 +0.06 +6.67 150878 友达 4.75 +0.04 +0.85 179712 中华电信 31.90 -0.14 -0.44 131215 台湾国际航电 42.05 -0.57 -1.34 1617590 香港 中国移动 57.78 -0.33 -0.57 203919 中国联通 15.79 +0.15 +0.96 391392 中国电信 55.28 +0.04 +0.07 37304 中芯国际 2.43 +0.00 +0.00 78524 电讯盈科 4.35 -0.10 -2.25 16527