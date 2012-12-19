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亚洲 | 2012年 12月 20日 星期四 07:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月19日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘  
 价:                                                       
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           48.96     +0.32     +0.67   4290264
 搜狐                           44.05     -0.09     -0.20    827741
 网易                           41.95     +2.47     +6.26   2575240
 百度                          100.58     +2.03     +2.06   4798755
 亚信科技                       10.51     +0.12     +1.16    191986
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   17.09     +0.11     +0.65    948956
 联电                            1.97     -0.03     -1.50    171205
 日月光                          4.14     -0.07     -1.66    535309
 硅品精密                        5.28     +0.03     +0.57    963206
 和信超媒体                      0.96     +0.06     +6.67    150878
 友达                            4.75     +0.04     +0.85    179712
 中华电信                       31.90     -0.14     -0.44    131215
 台湾国际航电                   42.05     -0.57     -1.34   1617590
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       57.78     -0.33     -0.57    203919
 中国联通                       15.79     +0.15     +0.96    391392
 中国电信                       55.28     +0.04     +0.07     37304
 中芯国际                        2.43     +0.00     +0.00     78524
 电讯盈科                        4.35     -0.10     -2.25     16527

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