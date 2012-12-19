全球外汇市场12月20日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间) 12月19日(三) 2350 - 日本12月9-15日当周资本流动数据 12月20日(四) 0300 - 日本央行结束为期两天的政策会议,宣布利率决议 0700 - 瑞士11月贸易收支 0700 - 德国11月进出口物价 0900 - 意大利10月零售销售 0900 - 芬兰财政部公布经济预估 0930 - 英国11月零售销售 1000 - 意大利11月贸易收支初值 -- - 欧央行管委会及全体委员会会议 -- - 欧洲系统风险委员会会议 -- - 挪威央行总裁奥尔森在海外学生协会(ANSA)主办的会议上发 表讲话 -- - 法国国民议会就2013年预算案进行投票 1330 - 美国第三季GDP终值 1330 - 美国一周请领失业金数据 1330 - 美国第三季企业获利修正值 1500 - 美国11月成屋销售 1500 - 美国11月领先指标 1500 - 美国10月联邦住房金融局(FHFA)房价指数 1500 - 美国12月费城联邦储备银行制造业指数 1500 - 美国财政部法律顾问提名人Christopher Meade在美国参议院 财务委员会做证词陈述 2130 - 美联储一周资产负债表 2145 - 新西兰国民银行12月企业信心指数.(完)