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亚洲 | 2012年 12月 20日 星期四 07:18 BJT

全球外汇市场12月20日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
    
    12月19日(三)
    
    2350 - 日本12月9-15日当周资本流动数据
    
    12月20日(四)
    
    0300 - 日本央行结束为期两天的政策会议,宣布利率决议
    
    0700 - 瑞士11月贸易收支
    
    0700 - 德国11月进出口物价
    
    0900 - 意大利10月零售销售
    
    0900 - 芬兰财政部公布经济预估
    
    0930 - 英国11月零售销售
    
    1000 - 意大利11月贸易收支初值
    
     --  - 欧央行管委会及全体委员会会议
    
     --  - 欧洲系统风险委员会会议
    
     --  - 挪威央行总裁奥尔森在海外学生协会(ANSA)主办的会议上发
表讲话
    
     --  - 法国国民议会就2013年预算案进行投票
    
    1330 - 美国第三季GDP终值
    
    1330 - 美国一周请领失业金数据
    
    1330 - 美国第三季企业获利修正值
    
    1500 - 美国11月成屋销售
    
    1500 - 美国11月领先指标
    
    1500 - 美国10月联邦住房金融局(FHFA)房价指数
    
    1500 - 美国12月费城联邦储备银行制造业指数
    
    1500 - 美国财政部法律顾问提名人Christopher Meade在美国参议院
财务委员会做证词陈述
    
    2130 - 美联储一周资产负债表
    
    2145 - 新西兰国民银行12月企业信心指数.(完)

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