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市场报道 | 2012年 12月 20日 星期四 07:50 BJT

****欧洲经济指标预测--12月20日-12月27日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
 

    12月17日当周
 
 12月20日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0700      德国PPI(较前月)                                         11月          -0.2%           持平
           德国PPI(较上年同期)                                                   +1.4%          +1.5%
           德国进口物价(较前月)                                    11月          -0.3%          -0.6%
           德国进口物价(较上年同期)                                              +0.9%          +1.5%
 0700      瑞士贸易收支(亿瑞郎)                                    11月             --      顺差28.21
 0900      意大利零售销售(经季节调整,较前月)                       10月             --          +0.1%
           意大利零售销售(未经季节调整, 较上年同期)                                 --          -1.7%
 0930      英国零售销售(较前月)                                    11月          +0.3%          -0.8%
           英国零售销售(较上年同期)                                              +1.5%         +0.6%
           英国扣除燃油的零售销售(较前月)                                        +0.4%         -0.7%
           英国扣除燃油的零售销售(较上年同期)                                    +2.3%         +1.1%
 1000      意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                         11月              --       顺差14.7
 1500      欧元区消费者信心指数                                   12月         负26.85        负26.9
 
         
 12月21日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0001      英国Gfk消费者信心指数                                   12月           负25           负22
 0700      德国GfK消费者信心指数                                    1月            5.9            5.9
 0745      法国企业景气判断指数                                    12月             89             88
 0900      意大利薪资(较前月)                                      11月             --          +0.2%
           意大利薪资(较上年同期)                                                   --          +1.5%
 0930      英国经常帐(亿英镑)                                    第三季        赤字140        赤字208
 0930      英国国内生产总值(GDP)(较前季)                     第三季终值          +1.0%          +1.0%
           英国国内生产总值(GDP)(较上年同期)                                     -0.1%          -0.1%
 0930      英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                        11月            142             65
           英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                                      --      盈余146.8
 1000      意大利消费者信心指数                                    12月           85.1           84.8
       
    
 12月24日当周
    
 12月24-28日
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0700      英国Nationwide房价指数(较上月)                          12月             --           持平
           英国Nationwide房价指数(较上年同期)                                       --          -1.2%
  
 12月25日(二)
 暂无重要经济指标.
   
 12月26日(三)
 暂无重要经济指标.
      
 12月27日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0700      瑞士UBS消费指标                                        11月                          1.31 
                                                                                        
 0745      法国消费者信心指数                                     12月                            84
 0745      法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                        11月                           0.5
 0900      意大利企业信心指数                                     12月                          88.5
 (完)

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