欧洲经济指标预测--12月20日-12月27日****

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 12月17日当周 12月20日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国PPI(较前月) 11月 -0.2% 持平 德国PPI(较上年同期) +1.4% +1.5% 德国进口物价(较前月) 11月 -0.3% -0.6% 德国进口物价(较上年同期) +0.9% +1.5% 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差28.21 0900 意大利零售销售(经季节调整,较前月) 10月 -- +0.1% 意大利零售销售(未经季节调整, 较上年同期) -- -1.7% 0930 英国零售销售(较前月) 11月 +0.3% -0.8% 英国零售销售(较上年同期) +1.5% +0.6% 英国扣除燃油的零售销售(较前月) +0.4% -0.7% 英国扣除燃油的零售销售(较上年同期) +2.3% +1.1% 1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差14.7 1500 欧元区消费者信心指数 12月 负26.85 负26.9 12月21日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国Gfk消费者信心指数 12月 负25 负22 0700 德国GfK消费者信心指数 1月 5.9 5.9 0745 法国企业景气判断指数 12月 89 88 0900 意大利薪资(较前月) 11月 -- +0.2% 意大利薪资(较上年同期) -- +1.5% 0930 英国经常帐(亿英镑) 第三季 赤字140 赤字208 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +1.0% +1.0% 英国国内生产总值(GDP)(较上年同期) -0.1% -0.1% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 142 65 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余146.8 1000 意大利消费者信心指数 12月 85.1 84.8 12月24日当周 12月24-28日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 12月 -- 持平 英国Nationwide房价指数(较上年同期) -- -1.2% 12月25日(二) 暂无重要经济指标. 12月26日(三) 暂无重要经济指标. 12月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 瑞士UBS消费指标 11月 1.31 0745 法国消费者信心指数 12月 84 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 0.5 0900 意大利企业信心指数 12月 88.5 (完)
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选