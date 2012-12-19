香港金融: 金管局纽约交易时段向市场注资44.95亿港元,缓和港元强势

路透香港12月20日 - 据路透报价页面 显示,香港金管局周三于纽约交易时段向市场注资44.95亿港元,以缓和港元强势.

计及这次注资,香港银行体系总结余在12月21日将增加至2,508.07亿港元.

因资金流入包括中国在内的新兴市场,带动人民币 等汇价走升,港元 亦频频触及强方兑换保证,金管局由10月20日起向市场买入美元、卖出港元,迄今已向市场注入1,021.55亿港元或131.81亿美元,此亦为金管局2009年12月后重启干预.