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亚洲 | 2012年 12月 20日 星期四 07:46 BJT

香港金融: 金管局纽约交易时段向市场注资44.95亿港元,缓和港元强势

路透香港12月20日 - 据路透报价页面 显示,香港金管局周三于纽约交易时段向市场注资44.95亿港元,以缓和港元强势.

计及这次注资,香港银行体系总结余在12月21日将增加至2,508.07亿港元.

因资金流入包括中国在内的新兴市场,带动人民币 等汇价走升,港元 亦频频触及强方兑换保证,金管局由10月20日起向市场买入美元、卖出港元,迄今已向市场注入1,021.55亿港元或131.81亿美元,此亦为金管局2009年12月后重启干预.

根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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