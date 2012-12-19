香港金融: 金管局纽约交易时段向市场注资44.95亿港元,缓和港元强势

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透香港12月20日 - 据路透报价页面 显示,香港金管局周三于纽约交易时段向市场注资44.95亿港元,以缓和港元强势.
计及这次注资,香港银行体系总结余在12月21日将增加至2,508.07亿港元.
因资金流入包括中国在内的新兴市场,带动人民币 等汇价走升,港元 亦频频触及强方兑换保证,金管局由10月20日起向市场买入美元、卖出港元,迄今已向市场注入1,021.55亿港元或131.81亿美元,此亦为金管局2009年12月后重启干预.
根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。