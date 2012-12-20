金砖国家: 12月19日股汇市收盘纵览

路透12月20日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月19日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 涨0.66%,收报1,053.17点.

中国股市:沪综指周三延续震荡走势,最终近收平,此前该股指已连续三日收涨. 汽车及机械股等板块受发改委会议提出扩内需及投资城镇化项目等利好推动领涨.沪综指 收报2,162.239点,微跌0.225点或0.01%,昨日该股指刷新逾四个月高位.上海A股今日成交继续萎缩至757亿元人民币,上日为988亿元.

香港股市:升至近17个月高点,美国可望避开财政悬崖的迹象振奋投资者.而中国发改委表示将稳步推进资源性产品为重点的价格改革,也受到市场的欢迎.恒生指数 收高0.6%至22,623.4点,为2011年8月1日以来最高收盘水准.下一道强劲阻力为22,800点,这是2011年7-8月高点.恒生国企指数 收高0.8%,年内迄今涨幅达14.6%,同期恒指涨幅为22.7%.

中国汇市:人民币兑美元即期 周三收升,跟随中间价连第三天升势.交易员称,今日交易整体来说结汇的力量仍占强势,盘间险些触及人民币日间波幅上限,但午盘初段中现一波大行购汇,其余时间汇价维持窄幅震荡.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,300点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3603元.

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印度股市:连续第二天上扬,至近两周最高收位;Infosys等IT类股领涨,因市场认为此类股近期跌势过度,对美国财政悬崖问题将得到解决的憧憬,亦改善此板块前景.指标BSE指数 涨0.57%,或111.25点,收报19,476点,为近两周最高收位.

印度汇市:卢比结束一连五日跌势,因一家电力金融企业抛售美元,扶助抵消了石油和黄金进口商的美元需求影响,此外印度股市走坚亦给卢比带来支撑.卢比兑美元 收盘报54.55/56,上日收盘报54.85/86,盘中交投于54.4850至54.93. ==============================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收低至1,515.900点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌0.09%至801.68点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.45%报30.7150;卢布兑欧元 跌0.33%,报40.8050. ==============================================================

巴西股市:上扬,因政府确认2013年国内燃料价格将上调,提振了权重股Petrobras.圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.89%,报60,998.34点.

巴西汇市:为在年底向市场提供美元流动性,巴西央行通过回购协议在现汇市场抛售了20亿美元,从而提振巴西雷亚尔兑美元 一度上涨0.5%,至2.0767. ==============================================================

南非股市:再创纪录收盘高位,周三涨0.7%,因市场对美国预算谈判的乐观情绪重燃,提振了投资者对风险较高资产的需求.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.75%,报34,724.82点,为纪录收盘高位.综合指数 收涨0.73%,报39,164.84点.