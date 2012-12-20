《中国报摘》--中国证券报12月20日

* 头版头条:
--中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究确定促进光伏产业健康发展的政策措施.会议确定加快产业结构调整和技术进步;规范产业发展秩序;积极开拓国内光伏应用市场等政策措施.
* 其他:
--发改委日前下发通知,要求各地进一步强化企业债风险防范管理.通知明确,对资产负债率在65%-80%之间的发债企业,在审核工作中将对偿债风险实行"重点关注";对资产负债率在80%-90%之间的发债企业,原则上必须提供担保措施.资产负债率超过90%,且债务负担沉重、偿债风险较大的企业,发改委将不予核准发债.
--记者获悉,合格境外机构投资者(QFII)近期有望正式参与股指期货交易.国家外汇管理局近日修订相关文件,QFII获准开设期货结算账户,扫清参与国内期货市场最后的制度障碍.
--银监会办公厅近日下发相关《通知》要求各银行业金融机构全面排查代理销售第三方产品的业务风险,银监会及其派出机构将通过明察暗访的形式进行抽查.
--发改委消息称,今年国家新开工西部大开发重点工程22项,投资总规模为5,778亿元人民币.这些工程集中在铁路、公路、机场、电网、油气管道、风电等方面.
--安迅思息旺(CIS C1)近期的广泛调查显示,尽管目前官方没有对沥青期货上市制定明确时间表,但从炼厂到贸易商,不少业内人士都预期沥青期货会在2013年推出,并开始做相关准备.
--记者从权威渠道了解到,明年铁路计划固定资产投资规模将不低于今年,或略有增长,但不会超过7,000亿元.(完）
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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(整理 刘昕; 审校 杨淑祯)