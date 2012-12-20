中国债市: 发改委将按资产负债率审核企业债发行,超90%难获准--报载

* 发改委将按资产负债率区别对待企业发债

* 负债率超过90%且债务负担重的企业,将不予核准

* 根据发债主体信用等级,完善相应偿债保障措施

* 禁止发债企业互保,已担保额按比例计入负债额

路透上海12月20日 - 中国证券报周四报导,继加强存续期监管、偿债风险排查和加强信用建设后,国家发改委日前下发通知进一步强化企业债风险防范管理,称将根据资产负债率不同区别对待企业债发行.其中超过90%,且债务负担沉重,偿债风险较大的企业,将不予核准发债.

报导引述通知明确,对资产负债率在65%-80%之间的发债企业,审核中将对偿债风险实行"重点关注";资产负债率在80%-90%之间的,原则上必须提供担保.

对于资产负债率低于65%但负债绝对额较大的发债申请企业,在审核中也将给予"重点关注".具体包括流动比率、利息保障倍数、现金流、可变现资产规模等,必要时要求其安排担保措施;对能提供有效抵质押担保或第三方担保措施的"重点关注"类企业,将优先核准发债申请.

通知提出,将根据发债主体信用等级,完善相应偿债的保障措施.其中城投类企业主体评级在AA-以下的,应采取签订政府(或高信用企业)回购协议等保障措施或提供担保;完全竞争产业类企业主体评级在AA-以下的,应采取抵质押或第三方担保等措施.

报导引述发改委有关人士称,2012年全年企业债发行规模超7,000亿元人民币已成定局,明年企业债发行规模有望稳步扩大.

此外,为进一步规范企业债担保,通知禁止发债企业互相担保或连环担保.发债企业为其他企业提供担保的,在考察资产负债率指标时,按担保额一半计入本企业负债额;政府投融资平台公司为其他企业发债提供担保的,按担保额的三分之一计入该平台公司已发债余额.

对此前曾引发债市动荡的城投公司重组问题,通知要求,注入资产必须为经营性资产,政府办公场所、公园、学校等纯公益性资产不得注入城投公司.注入资产必须经过合资资产评估机构评估,并办理相关权属转移登记及变更工商登记.

通知还提出,发债募集资金拟投入的保障房项目,应纳入省级保障房项目计划,或省级政府与地市政府签订的保障房建设目标责任书任书,并严格限定在公租房、廉租房、经适房、限价房和各类棚户区改造范围内.上述计划之外的发债申请,将不纳入绿色通道,按一般企业债对待.