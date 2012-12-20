中国债市: 发改委将按资产负债率审核企业债发行,超90%难获准--报载

* 发改委将按资产负债率区别对待企业发债
* 负债率超过90%且债务负担重的企业,将不予核准
* 根据发债主体信用等级,完善相应偿债保障措施
* 禁止发债企业互保,已担保额按比例计入负债额
路透上海12月20日 - 中国证券报周四报导,继加强存续期监管、偿债风险排查和加强信用建设后,国家发改委日前下发通知进一步强化企业债风险防范管理,称将根据资产负债率不同区别对待企业债发行.其中超过90%,且债务负担沉重,偿债风险较大的企业,将不予核准发债.
报导引述通知明确,对资产负债率在65%-80%之间的发债企业,审核中将对偿债风险实行"重点关注";资产负债率在80%-90%之间的,原则上必须提供担保.
对于资产负债率低于65%但负债绝对额较大的发债申请企业,在审核中也将给予"重点关注".具体包括流动比率、利息保障倍数、现金流、可变现资产规模等,必要时要求其安排担保措施;对能提供有效抵质押担保或第三方担保措施的"重点关注"类企业,将优先核准发债申请.
通知提出,将根据发债主体信用等级,完善相应偿债的保障措施.其中城投类企业主体评级在AA-以下的,应采取签订政府(或高信用企业)回购协议等保障措施或提供担保;完全竞争产业类企业主体评级在AA-以下的,应采取抵质押或第三方担保等措施.
报导引述发改委有关人士称,2012年全年企业债发行规模超7,000亿元人民币已成定局,明年企业债发行规模有望稳步扩大.
此外,为进一步规范企业债担保,通知禁止发债企业互相担保或连环担保.发债企业为其他企业提供担保的,在考察资产负债率指标时,按担保额一半计入本企业负债额;政府投融资平台公司为其他企业发债提供担保的,按担保额的三分之一计入该平台公司已发债余额.
对此前曾引发债市动荡的城投公司重组问题,通知要求,注入资产必须为经营性资产,政府办公场所、公园、学校等纯公益性资产不得注入城投公司.注入资产必须经过合资资产评估机构评估,并办理相关权属转移登记及变更工商登记.
通知还提出,发债募集资金拟投入的保障房项目,应纳入省级保障房项目计划,或省级政府与地市政府签订的保障房建设目标责任书任书,并严格限定在公租房、廉租房、经适房、限价房和各类棚户区改造范围内.上述计划之外的发债申请,将不纳入绿色通道,按一般企业债对待.
目前中国债券市场有发改委、证监会和人民银行三个主要审批主体.其中发改委审批的为企业债,证监会审批的为公司债,央行旗下则有短期融资券和中期票据为主的非金融企业债务融资工具.(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)