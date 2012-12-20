中国个股: 宝钢股份将投资80亿元参与中石油西气东输三线工程项目

路透上海12月20日 - 中国大型钢厂--宝山钢铁股份有限公司 周四公告称,
将投资80亿元人民币,参与中石油集团西气东输三线工程,占相关合资公司股权比例约12.8%.
刊登在上海证券交易所的公告称,中石油集团是其重要用户,为巩固在国家重大项目中的
地位,打造稳定的上下游供应链,该公司计划与宝钢集团下属全资子公司--华宝投资共同参股
西三线管道项目.其中华宝投资拟投资金额20亿元,占合资公司股权比例约3.2%.
公告显示,中石油集团拟以西三线项目管道工程与各方进行合资.初步估算,该项目总投
资约1,160亿元,合资公司注册资本拟为625亿元.
西气东输三线工程参与各方为：中国石油 、全国社保基金、北京
国联能源产业投资基金(有限合伙人)、宝钢股份及华宝投资.其中:中国石油投资325亿元,占
合资公司股权比例约52%.
宝钢股份称,合资公司税后财务收益率为8%,投资回收期为12.44年(含建设期).天然气管
网系统作为国家重要的能源基础设施,预期将有较稳定的现金流和回报.
西气东输三线是国家能源重大骨干管网工程,其中干线西起新疆霍尔果斯口岸,东至福建
省福州市,全长5,000多公里,设计输气量每年300亿立方米,气源来自中亚国家,预计2015年全
线投产.
宝钢股份周三收报4.84元,近三个月累计上涨5.22%.(完)
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gs/2012-12-20/600019_20121220_2.pdf)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)