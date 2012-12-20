港报财经评论: 耳听发改委,目盯政策股--经济日报12月20日

中国内地股市继续靠稳,国企指数一度升越11,400点,距离目标12,000点愈来愈近,只是对国指上升是战战兢兢,调整阴霾挥之不去,惟见发改委定下明年投资重点,旅游、网络、环保等概念股可望向好.国企指数昨日一度高见11,418点,全日升86点或0.8%,收11,388点,成交额增加至149亿港元,70%主板H股随大市走高,领涨股轮到能源股.而红筹指数升43点或1%,收4,499点,红筹股升势相对国企平均,只有粤海投资 和北京控股 等公用类股份下跌,似乎股民憧憬中国内地经济复苏而追捧经济概念股.近日一直担心大市会调整,但愈担心调整,则国指愈上升,只是成交量偏低下,维持中资股宜调整的看法,然后明年初才开始上扬,故持货者可继续持有,想加码者不妨耐心多等一会,然后才伺机低吸.除了曾提及的强势股是考虑对象外,政策扶持股也同样是目标,但要留意所指的政策是中国明年对产业会推出的扶持政策,不少部委在年底都会作年度检讨及展望工作,工作会议都会提及明年的政策目标.