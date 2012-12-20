港报财经评论: 股市押注习李--信报12月20日

股市押注习李/ 习广思

资金流入亚洲区持续近三个月.无论你认为这是否热钱,到现时为止,看到的是资金细水长流,即使大型新股上市完毕,资金仍然流入.区内央行吸收QE1及QE2的经验,QE3之后不再茫然若失,亦未像过去般视资金为洪水猛兽.区内资金流的另一股推动力,是来自日圆贬值,昨日日股升穿万点大关,日圆一跌再跌,今日日本央行将有议息结果.这些资金持续支撑港股,为12月制造大片资金效应.有说资金在年底流入,完成配置后,明年1月会停止.资金流窜是难以捉摸的游戏,情况像1月效应一样,信不信由你呢.摆在眼前的是,近期股市是”炒股不炒市”,即使1月股市升幅再少,捉板块,炒个股,仍会继续下去.南韩大选股市休市,大选结果未出,但民调显示朴槿惠与文在寅争持激烈.港股跟随外围上升,恒指再试高位22,683点,收报22,623点,上升128点.大市成交额628亿港元,沽空比率7.7%.恒指靠蓝筹股轮流接力,昨日内银股回升,煤炭股藉取消出口税而上扬,九仓 强者愈强,但汇控 和中移动 表现乏力,恒指再向上突破颇为吃力.相反,大市炒股不炒市,资金明显在落后股身上赚钱.

多只股份经过挟仓反弹后,过去一个月出现调整,把许多短钱震走后,似乎再度开车.建滔 突破11月高位,分析员逐个归位,股份再度活跃,不要忘记,分析员唱好理由,一直是建滔的主业改善,但公司还有副业房地产.京信通信 自11月调整,昨日再见大成交上升,调整有望结束.太阳能光伏股藉中国政策回升.距离年结尚剩四个交易日,恒指惊喜或不多,但有心留到最后一刻的基金,要粉饰橱窗,焦点是众多二三线股,或者出现放烟花高潮.中资股9月反弹,因为美国QE3资金追落后,情况配合环球新兴市场.11月初调整,但在十八大后,中资股再升,理由是政治不明朗消除,但A股投资者对政经前景仍不安心.

直至12月5日,中国政治局定调明年经济工作后,上证再次跌破2,000点后终见上升.这次A股反弹,背景是政治观感转变,这次反弹没有国家队入市,也没有官员大力推介蓝筹,是投资者以资金入市作表态,显示他们对政经的期望.A及H股的回升,最新主题集中于”城镇化”,李克强提出以城镇化带动内需及建设,成为股市寻宝游戏.其实城镇化一直都在进行中,这次不同的是,中国把城镇化带进政策层面.中国2013年的工作重点,过去通常只有8项,现将增至9项,第9项是城镇化,意味”城镇化”成为一条路线,主要国策将依循这路线推出.(B04)

欧罗兑日圆获利空间广/ 苏子

昨天欧洲市早段欧罗兑美元已升至1.3255高位,此高位亦已高于20天保历加通道的1.3230顶部阻力,只要昨晚汇价可以继续保持最近数个交易天的良好上升势头并且高收,预料汇价的短期走势将继续以单边市形式往上发展,故暂不宜逆势建仓赚取蝇头小利.目前距离2012年结束只有个多星期时间.加上市场的交投在年底前亦较为淡静,但偏偏占汇市交投比重极高的欧罗兑美元,却选择在此时此刻向上作出重大突破,走势有点不甚寻常,而且按照目前欧罗兑美元的上升动力来看,今年结束时,汇价应有较高机会以接近全年高位收市,对明年首季的表现将构成非常利好的作用,相信明年首季欧罗兑美元可以明显在1.40心理关口以上波动.

如12月结束时,欧罗兑美元已明显高于月线图保历加通道的中轴阻力位,预料大方向汇价将可继续朝着通道的1.4630顶部阻力迈进.昨天美元兑日圆已升至84.43高位,并已成功企稳在84心理关口之上,处于一年高位附近波动.换言之,美元兑日圆正处于非常明显的强势阶段里运行.目前炒作美元兑日圆,并不是要猜测美元兑日圆何时会见顶回落,而是美元兑日圆在哪个水平可以加码继续买入.美元兑日圆稍后的回落只要没有低于83.40,投资者已可以逐步加码买入美元兑日圆,博汇价在成功突破85心理关口后可以出现更为显着的单边升浪,朝着88/90重要阻力区迈进.

基于欧罗汇价看升,日圆汇价则看跌,所以目前买入欧罗兑日圆的获利空间,应该较买入欧罗兑美元或买入美元兑日圆更有”钱途”.欧罗兑日圆的短线上升目标,预料是120心理关口.一旦成功突破此关口,汇价的大方向将是朝着140关口迈进.故有意在汇市里食大茶饭的投资者,宜多加注意欧罗兑日圆的走势.(B12)