港报社评: 人代新人辈出,履职与时俱进--文汇报12月20日

香港特区第12届全国人大代表选举昨日顺利结束.今届不少新人接棒,显示港区人大代表年轻化、专业化、多界别化的趋势.期望新当选的港区人大代表与时俱进发挥重要和独特的作用,包括利用香港的经验和国际视野,为国家的进一步改革开放建言献策,为促进香港与内地的合作发挥桥梁作用,对两地民众频繁交往中产生的摩擦多做沟通和解释工作,积极履行代表职责.

港区人大代表换届新人辈出,有利为履职活动带入新活力与新思维.来港主持选举工作的全国人大副委员长兼秘书长李建国于选举结束后的讲话中,指出港区全国人大代表富有开创性而又务实的履职活动,已经成为“一国两制”实践的重要组成部分.期望新任港区人大代表与时俱进,善用香港人的国际视野向国家建言.同时,香港回归将踏进第16年,在两地议题以及民生社会问题上,港区人大代表应扮演更重要角色,如实反映香港情况,为促进两地合作创造双赢发挥桥梁作用.

港区人大代表作为爱国爱港阵营的中坚力量之一,在维护国家主权、安全和发展利益,以及坚决反对外部势力干预本港事务方面,必须旗帜鲜明,该说的话要说,该做的事要做.同时要坚定支持行政长官和特区政府依法施政,带领香港各界人士集中精力发展经济、切实有效改善民生、循序渐进推进民主、包容共济促进和谐,深化内地与香港经贸关系,推进各领域交流合作,促进香港同胞在爱国爱港旗帜下的大团结,为坚持和完善人民代表大会制度,为香港,为祖国的未来作出更大的贡献. (A08)