台湾汇市: 台币微幅收弱,寿险及外资美元买盘穿梭

* 寿险及外资美元买盘多 * 出口商于29.050之上抛汇意愿增 * 明日主交投区料持于29.030-29.060 路透台北12月20日 - 台币兑美元 周四收低,但幅度极微.尽管日本宽松及韩国大选底定 ,但外汇市场反应有限,台币在缺乏明确前景看法下,寿险及外资的买汇需求阻却升值空间,力抗出口 商的抛汇潮,令近日盘面汇价几无变化.市场料明日交投区间仍以当前29.030-29.060为主. 汇银人士指出,市场原预期日本释出宽松政策及韩国大选底定后,或再推升亚币.但外汇市场却对 新兴市场货币以获利了结因应,台币更无走强理由.加上美国财政悬崖议题没有进一步消息,且年关将 近的休假气氛令市场押注意愿不高,市场仍由实质需求主导. "早上在买的人,下午又卖回一些,range(区间)也很小."一名本地公营银行交易员说. 现汇市场走向不明,和海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场明显脱勾.今日NDF换汇点折价 盘中持续扩大,没有明显的收敛走势,现货收盘时美元/台币一个月期折价微增至7.5-8.5分左右. 一名外资银行交易员表示,海外NDF近来折价幅度居高不下,主要与寿险业者及海外避险基金年底 前在NDF市场抛售美元避险有关.因市场传出台湾寿险业者年底前在现汇市场美元买需仍高,其在NDF 操作避险或也同步延续至年底. 交易员表示,台币要能突破,除待明年开春各方重新布局外,届时国际气氛影响下的亚币走势,特 别是与台币具比价效应的韩元 是否在新人上任后有所不同,都是观察重点. 台股加权指数 周四收低1.07%报7,595.46点;外资及陆资今日在台股卖超26.57亿台币,由 买转卖. 日本央行周四决定放宽货币政策,一致决定将资产购买和放贷计划的规模扩大10万亿(兆)日圆, 至101万亿日圆,是过去四个月来第三次扩大刺激政策规模.此举在外界广泛预期之中,因下任首相安 倍晋三不断施压央行迈大步子抗击通缩. 韩国前总统(木卜)正熙的女儿(木卜)槿惠周三赢得总统大选,将成为韩国史上第一位女总统.(木 卜)槿惠称她将努力癒合社会的分歧. 亚洲新兴市场货币周四多数下跌,因投资者将日本央行放宽货币政策的消息作为获利了结理由. 与此同时美国财政磋商又陷僵局. 本周重要事件尚包括周五美国公布11月个人所得,周六台湾补行交易将公布11月失业率. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元报价 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 (亿美元) 台北外汇经纪公司 29.120 29.102 29.038-29.120 29.110 7.14 6.32 元太外汇经纪公司 29.043 29.044 29.040-29.065 29.065 2.72 3.18 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.085/-0.075 -0.080/-0.070 美元/台币六个月期 -0.355/-0.330 -0.350/-0.320 (完)