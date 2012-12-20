《即时观点3》台湾11月外销订单远优于预期,但明年第一季需求仍疲弱

路透台北12月20日 - 台湾经济部周四公布,11月外销订单较上年同期成长11.1%,远优于 市场预估.主因智慧型手机及平板电脑等新产品需求强劲,致三大主要货品海外接单明显增加 . 惟经济部也在新闻稿中表示,据外销订单受查厂商对12月接单看法,接单金额计算动向指 数为47.0,低于50,显示12月整体外销订单金额将较11月略为减少. 经济部指出,今年全年订单可望正成长,幅度在1%上下.展望明年外销订单,应该会维持稳 定成长. 以下为外销订单数据较上年同期变动率(%): 2012年11月 2012年10月 外销订单 +11.1 +3.20 路透调查 +2.6 -- 订单区域 中国大陆(含港) 9.6 +1.2 美国 20.3 +9.3 欧洲 9.5 -2.8 **市场评论** --永丰金控分析师 黄韵玲: 11月外销订单这么好,我有点意外,就地区别看,欧洲的金额转成正成长,美国复苏的幅度 更是不小.不过电子业在第四季出货旺季后,至明年第一季仍将是传统淡季,所以对接下来的 表现会保守看待. --渣打国际银行经济学家 符铭财: 这是2011年以来首度的两位数成长,如果剔除今年2月因农历新年的季节因素的影响.400 亿美元也是单月新高.通常急单效应都落在10月及11月,全球都推出智慧型手机及平板电脑显 然对外销订单有一些帮助. 12月应该不会再看到两位数的成长,但到明年2月应该都可以维持正成长,因为有农历新 年的效应助益. --凯基投顾分析师 蔡耀德: 数据远高于市场预期,特别是美国市场大幅优于预期,主要是资通产品大幅成长,来自智 慧型手机及平板电脑等新产品的需求.但这可能只是单月份的现象,因为之前有补库存的急单 进来,未来几个月可能波动会蛮大的,因为就我们看到的状况是明年第一季的需求仍然疲弱. **市场反应** --此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元 收盘贬1.8分报29.120. --台股加权股价指数 收低1.07%至7,595.46点. **相关连结** --参看相关细节,可点选台湾经济部网站,网址为(www.moea.gov.tw) --参看台湾外销订单相关新闻,请点选 **相关背景** --台湾11月出口年增0.9%远逊于预期,因非电子产品减幅明显. --主计总处估计今年全年GDP年增率为1.13%,通膨率1.93%;明年则各为3.15%和1.27%. --台湾央行12月底时已连续六季维持利率不变,重贴现率维持在1.875%. --台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将 生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完) 参看台湾经济数据相关新闻,请点选 ;即时观点请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯/林高丽)