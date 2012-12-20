路透基点: 苏州中心广场57亿元人民币贷款案有五家银行加入--RLPC

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透香港12月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,苏州中心广场基础建设项目的10年期57亿元人民币贷款案,已有五家银行参贷.先前报导称这笔贷款的年期是八年.
消息人士说,中国银行以共同主办行身分加入.中国农业银行、交通银行、中国建设银行、中国民生银行也加入联贷.
这笔贷款由国开行苏州分行牵头,利率为中国人行基准利率的105%.五年宽限期之后开始偿还.
一如先前的报导,本笔贷款将透过苏州工业园区金鸡湖城市发展公司(SIPJUD)担任借款方.该公司为苏州中心广场项目的主开发商.
SIPJUD隶属于苏州工业园区,去年时与新加坡的凯德商用产业(CapitaMalls Asia Ltd)签约联合开发并拥有一个购物中心和两座20层办公楼的所有权.
消息人士说,本案贷款所得将用于该项中心广场主计画中,除两座办公楼以外的多项地产以及公共设施的基础设施建设.
苏州工业园区将为本贷款担保.但凯德商用产业则不参与担任保证人.
该座中心广场预计在2017年6月运作.
根据官网,苏州工业园区成立于1994年,是中国与新加坡政府共同合作的项目.(完)
(编译 李婷仪; 审校 石冠兰)
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。