路透基点: 苏州中心广场57亿元人民币贷款案有五家银行加入--RLPC

路透香港12月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,苏州中心广场基础建设项目的10年期57亿元人民币贷款案,已有五家银行参贷.先前报导称这笔贷款的年期是八年.

消息人士说,中国银行以共同主办行身分加入.中国农业银行、交通银行、中国建设银行、中国民生银行也加入联贷.

这笔贷款由国开行苏州分行牵头,利率为中国人行基准利率的105%.五年宽限期之后开始偿还.

一如先前的报导,本笔贷款将透过苏州工业园区金鸡湖城市发展公司(SIPJUD)担任借款方.该公司为苏州中心广场项目的主开发商.

SIPJUD隶属于苏州工业园区,去年时与新加坡的凯德商用产业(CapitaMalls Asia Ltd)签约联合开发并拥有一个购物中心和两座20层办公楼的所有权.

消息人士说,本案贷款所得将用于该项中心广场主计画中,除两座办公楼以外的多项地产以及公共设施的基础设施建设.

苏州工业园区将为本贷款担保.但凯德商用产业则不参与担任保证人.

该座中心广场预计在2017年6月运作.

根据官网,苏州工业园区成立于1994年,是中国与新加坡政府共同合作的项目.(完)