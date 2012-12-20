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亚洲 | 2012年 12月 20日 星期四 12:09 BJT

中国货币市场: 近年底存款争夺战推回购利率大涨,但流动性总体或无虞

路透北京12月20日 - 中国银行间市场周四早盘主要期限质押式回购利率 
均大涨.市场人士表示,前期公开市场操作略有收敛流动性,年底渐近,银行存款争夺战日益白
热化,机构存款的波动传导至资金利率,推动其大涨,但流动性总体或无虞.
    
    "公开市场减量(流动性)快,存款波动也比较严重,日间资金就显得比较紧张,"北京一国
有银行交易员称,"其实资金面总体倒也没那么紧张,在途的存款到了位,也就稳下来了."
    
    上海一大型银行交易员亦表示,市场流动性总量尚可,资金利率的波动更多地源于结构性
问题,而年底机构的存款波动,就是最大的结构性问题.
    
    部分其他受访交易人士亦表示,市场尚有为数不少的逆回购资金提供,但更多地集中于长
期限,或佐证着资金面总体情况的尚可;资金利率的大幅波动,部分亦源于年底临近,机构流动
性神经比较敏感,"一有风吹草动,大家都趋之若鹜,早上都在使劲借".
    
    路透统计数据显示,四季度以来截至上周,中国人民银行通过公开市场操作累计回笼资金
1,020亿元人民币.本周将净投放920亿元,其中330亿元14天期逆回购和260亿元一年期央行票
据到期要等到周五. 
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
     北京时间11:58              今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ==========================================================
    
    质押式回购加权平均利率：    
    
 其中:隔夜<CN1DRP    2.6551    2.3039     +35.12
 =CFXS>                                
 七天<CN7DRP=CFXS    3.4676    3.0455     +42.21
 >                                     
 14天<CN14DRP=CFX    4.3598    4.1923     +16.75
 S>                                    
    ==========================================================(完) 

 (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)

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