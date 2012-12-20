路透基点: 统一实业五年期再融资案规模增至30亿台币--RLPC

路透香港12月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说,统一实业的五年期再融资案规模,已由25亿台币提高至30亿台币(1.03亿美元).

贷款文件管理行兆丰国际商银承贷3亿台币,共享牵头行头衔.原始牵头行兼簿记行、贷款管理行为台湾银行,承贷4.30亿台币.

全国农业金库、元大银行为一般参贷行,各承贷3亿台币.

另有七家参贷行,包括:彰化商银、中华票券金融公司、华南商银、远东商银、国际票券金融公司、兆丰票券、合作金库,均各承贷2亿台币.

瑞穗实业银行、台北富邦银行同为参贷行,分别承贷1.50亿台币和1.20亿台币.

签约仪式将在今天举行.

一如先前的报导,本项融资内容包括20亿台币的A部分定期贷款,以及5亿台币的B部分商业本票保证.

A部份贷款利率为较次级市场90天期商业本票利率加码65个基点,税后利率下限为1.6%.B部份贷款的年度费用为较同样的基准利率加码55个基点.

银行受邀以两个层级参与A部份贷款.承贷3亿台币以上者为经理行,包含预付费用的10基点的综合收益为67.7个基点;承贷2.0-2.99亿台币者的参贷行,综合收益为66.3个基点,预付费用为5基点.

同时,统一实业的两家中国子公司--成都统一实业以及惠州统一实业正在中国本地贷款市场寻求相当于6,000万美元的融资.

独家额度分配行及代理行为法国巴黎银行,该笔交易分为9,500万元人民币(1,500万美元)的A部分、2,200万美元的B部分、6,500万元人民币的C部分、以及1,300万美元的D部分.人民币贷款部分的期限为三年、可选择展延1.5年,利率为中国人民银行利率的100%.美元贷款年限则为五年,在贷款三年之后有两年的还清选择权,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点.

借款方是台湾统一集团旗下的马口铁制造商.(完)