中国汇市: 人民币早盘微升,购汇略增消耗部分结汇力道

* 人民币即期早盘微升,成交清淡

* 中间价微跌,逆转此前连续第三天上扬

* 整体结汇力量仍强

路透北京12月20日 - 人民币兑美元即期 周四早盘微幅上扬,无视中间价逆转此前连三天走高态势.交易员称,虽然临近年底,购汇力量似有加强,但整体而言,结汇仍占据上风.

交易员称,今天市场交易清淡,波动幅度较窄,不过相比前几天而言,购汇增多,拖累人民币上涨动力.

"(今日市场)参与的银行也不多,结汇有一些但不是特别多,没有对市场造成太大的压力,...临近年底大家交易兴致不是很高,而市场波动的确很没什么规律,大家看看吧,做得不多."上海一大型银行交易员称.

北京时间11:56,人民币兑美元即期报6.2294元,上日收报6.2303元.今日人民币兑美元中间价 为6.2877元,上日中间价为6.2865元.

交易员并认为,经历人民币涨停僵局逾一月之久,市场预期人民币未来料将维持在涨停位下方100个点之间波动,目前没有明显的力量来引导人民币升值或者贬值,但料不会频繁触及涨停,估计目前这种在人民币涨停线附近波动的态势或维持至明年年初.

"监管层意图很明显,想让市场动起来,所以一般不会到涨停."北京一国有银行交易员称.

人民币即期市场在10月底起陷入涨停僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且上周至今已连续数日未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.

东京汇市欧元兑美元 从1.3309美元附近的八个半月高位,回落至1.3204.而美元指数 从79.008反弹至79.414.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3125/50,上日尾盘为6.3080.

北京时间11:58,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2099/21元,上一交易日尾盘报6.2040元.