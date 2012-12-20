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亚洲 | 2012年 12月 20日 星期四 12:32 BJT

更新版 1-中国货币市场: 近年底存款争夺战推回购利率大涨,但流动性总体或无虞

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
    路透北京12月20日 - 中国银行间市场周四早盘主要期限质押式回购利率 
均大涨.市场人士表示,前期公开市场操作略有收敛流动性,年底渐近,银行存款争夺战日益白
热化,机构存款的波动传导至资金利率,推动其大涨,但流动性总体或无虞.
    
    "公开市场减量(流动性)快,存款波动也比较严重,日间资金就显得比较紧张,"北京一国
有银行交易员称,"其实资金面总体倒也没那么紧张,在途的存款到了位,也就稳下来了."
    
    上海一大型银行交易员亦表示,市场流动性总量尚可,资金利率的波动更多地源于结构性
问题,而年底机构的存款波动,就是最大的结构性问题.
    
    部分其他受访交易人士亦表示,市场尚有为数不少的逆回购资金提供,但更多地集中于长
期限,或佐证着资金面总体情况的尚可;资金利率的大幅波动,部分亦源于年底临近,机构流动
性神经比较敏感,"一有风吹草动,大家都趋之若鹜,早上都在使劲借".
    
    路透统计数据显示,四季度以来截至上周,中国人民银行通过公开市场操作累计回笼资金
1,020亿元人民币.本周将净投放920亿元,其中330亿元14天期逆回购和260亿元一年期央行票
据到期要等到周五. 
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
     北京时间12:26                今日(%)    上日(%)   变动(bp) 
    ==========================================================    
     质押式回购加权平均利率                               
     其中:隔夜                     2.6565     2.3039    +35.26
         七天                      3.4676     3.0455    +42.21
         14天                      4.3598     4.1923    +16.75
     上海证交所质押式回购利率                                 
     其中:隔夜                    12.9600     5.3300   +763.00
         七天                      5.0100     3.5500   +146.00
         14天                      5.2650     5.1050    +16.00
     回购定盘利率                                             
     其中:隔夜                     2.7000     2.2751    +42.49
         七天                      3.4240     3.0500    +37.40
         14天                      4.4400     4.2720    +16.80
     Shibor                                                   
     其中:隔夜                     2.6380     2.2775    +36.05
         七天                      3.4500     3.0430    +40.70
         三个月                    3.8809     3.8742     +0.67
    ==========================================================(完) 

 (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)

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