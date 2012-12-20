更新版 1-中国货币市场: 近年底存款争夺战推回购利率大涨,但流动性总体或无虞

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价) 路透北京12月20日 - 中国银行间市场周四早盘主要期限质押式回购利率 均大涨.市场人士表示,前期公开市场操作略有收敛流动性,年底渐近,银行存款争夺战日益白 热化,机构存款的波动传导至资金利率,推动其大涨,但流动性总体或无虞. "公开市场减量(流动性)快,存款波动也比较严重,日间资金就显得比较紧张,"北京一国 有银行交易员称,"其实资金面总体倒也没那么紧张,在途的存款到了位,也就稳下来了." 上海一大型银行交易员亦表示,市场流动性总量尚可,资金利率的波动更多地源于结构性 问题,而年底机构的存款波动,就是最大的结构性问题. 部分其他受访交易人士亦表示,市场尚有为数不少的逆回购资金提供,但更多地集中于长 期限,或佐证着资金面总体情况的尚可;资金利率的大幅波动,部分亦源于年底临近,机构流动 性神经比较敏感,"一有风吹草动,大家都趋之若鹜,早上都在使劲借". 路透统计数据显示,四季度以来截至上周,中国人民银行通过公开市场操作累计回笼资金 1,020亿元人民币.本周将净投放920亿元,其中330亿元14天期逆回购和260亿元一年期央行票 据到期要等到周五. 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ========================================================== 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6565 2.3039 +35.26 七天 3.4676 3.0455 +42.21 14天 4.3598 4.1923 +16.75 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 12.9600 5.3300 +763.00 七天 5.0100 3.5500 +146.00 14天 5.2650 5.1050 +16.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7000 2.2751 +42.49 七天 3.4240 3.0500 +37.40 14天 4.4400 4.2720 +16.80 Shibor 其中:隔夜 2.6380 2.2775 +36.05 七天 3.4500 3.0430 +40.70 三个月 3.8809 3.8742 +0.67 ==========================================================(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)