《中国债券市场每日交易备忘》--12月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国恒力集团9亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承 深圳星期六投资控股公司1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承 昆明钢铁控股公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中行和浦发银行主承 泸州兴泸投资集团15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),建行和交行主承 ============================================================================ 二、新债上市: 中国铝业 20亿元六个月期超短期融资券011220007,票面利率4.35% 四川恒鼎实业6亿元一年期短融041262053,票面利率5.40% 天士力 4亿元一年期短融041256043,票面利率5.18% 南京江宁自来水总公司2亿元一年期短融041265011,票面利率5.24% 中国电子科技集团24亿元三年期中票1282549,票面利率4.79% 苏州城投10亿元七年期中票1282547,票面利率5.75% 厦门钨业 5亿元三年期中票1282548,票面利率5.56% 上海临港经济发展集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280448,票面利率6.09% =========================================================================== 三、缴款: 白城市中兴城市基础10亿元七年期固息债1280471,票面利率7.00% 山西兰花煤炭实业集团4亿元一年期短融 新疆天业集团4亿元一年期短融 中国城市建设控股集团15亿元一年期短融 窑街煤电集团1亿元一年期短融 北京首都公路发展集团30亿元一年期短融 湖南高速公路建设开发总公司20亿元一年期短融 天津武清区国资经营公司20亿元五年期中票 陕西电子信息集团4亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息: 中国人民银行260亿元一年期央票1101098到期兑付,参考收益率3.4875% 杭州银行8亿元10年期固息次级债062002付息,票面利率3.85% 平安银行 5亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(三个月SHIBOR基准)次级债081602付息,基本利差1. 40% 上海国盛集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980179付息,票面利率5.00% 上海国盛集团20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债0980180付息,票面利率5.20% 淮安城市资产经营公司15亿元七年期固息债0980181付息,票面利率7.15% 财政部280亿元30年期固息国债100018付息,票面利率4.03% 沈阳煤业集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080168付息,票面利率5.75% 湖州城建投资集团15亿元七年期固息债1080169付息,票面利率7.02% 国家开发银行150亿元10年期投资人选择权(3+7)固息债110261付息,票面利率3.49% 进出口银行200亿元五年期固息债110322付息,票面利率3.52% 农业发展银行222.7亿元七年期固息债110420付息,票面利率3.74% 丹东城市开发建设投资16亿元七年期浮息债(一年期SHIBOR基准)1180191付息,基本利差3.30% 中原环保 2.3亿元三年期中票1182396付息,票面利率8.50% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --证监会正式发布新规,取消了此前境外上市需"净资本不少于4亿元、过去一年税后利润不少于6,000万元 人民币、筹资额不少于5000万美元"等硬门槛,进一步放宽了境内企业境外发行股票和上市的条件,并简化审 核程序. --财政部部长谢旭人表示,明年将加快推进"营改增"试点工作,抓紧研究交通运输业和部分现代服务业在全国 试点的方案,适时将邮电通信、铁路运输、建筑安装等行业纳入试点范围. 国家统计局12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 康熙泽; 审校 李宏薇)