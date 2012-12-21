重发-《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

(重发以调整格式) 以下为路透中文新闻为您整理的本周(12月17日-21日)中国重要财经新闻: **经济/政策**

--中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究确定促进光伏产业健康发展的政策措施,包括鼓励企业兼并重组,完善相关扶持政策等.

--中国国务院副总理李克强强调,中国要依靠改革实现没有水分的真正发展,而城镇化是发展最大的潜力.

--中国证券报报导援引消息人士表示,决策层已确定2013年物价调控目标,即CPI(居民消费价格指数)涨幅控制在3.5%左右.

--中国国家发展和改革委员会主任张平指出,明年要力争在重要领域的改革取得新突破,稳步推进资源性产品为重点的价格改革.

--近期房地产市场的异动已经引起决策层的关注.中国证券报周五报导称近日住建部已针对房地产市场走势展开调研,业内人士表示,不排除相关部门出台新调控政策的可能性. --中国房地产市场年末明显回暖.随着成交持续活跃,11月房价较上月涨幅进一步扩大,环比上涨的城市亦大幅增加,显示房价存在上行压力.继中央经济工作会议重申明年将继续坚持房地产市场调控政策不动摇之后,国土资源部周二表示,将采取措施稳定房地产用地供应,抑制异常地价. --受国内外经济不景气拖累,年初以来中国利用外资呈现持续下降态势,11月全国实际使用外资(FDI)同比继续回落,下降5.4%.中国商务部表示,明年利用外资总体形势还是比较严峻,但预计总量会保持平稳,不会出现大幅度下降. --中国人民银行公布四季度储户调查显示,四季度有41.7%的居民预期下季物价上升,较上季提高4.7个百分点.

--中国央行官员撰文建议,中国稳健的货币政策宜稳中偏紧,M2作为当前宏观调控目标应适度下调,与经济平稳较快增长的需要,货币投放渠道的变化和金融创新的发展相适应. --中国财政与科学研究所所长贾康预计,随着中国经济的回暖,积极财政政策的扩张度应适可而止.预计明年中国赤字规模的绝对值会较今年有所下降,赤字率也将有所降低. --评级机构大公国际资信评估公司决定维持中国本币国家信用等级AA+和外币国家信用等级AAA,展望为"稳定",指因中国政治和经济发展进程有序推进,金融体系整体稳健且中央政府很强的财政实力进一步巩固. --中国财政部宣布,2013年1月1日起将对进出口关税进行部分调整,将对780多种进口商品实施低于最惠国税率的年度进口暂定税率.包括降低部分促进消费改善民生的商品. ============================================================== **金融/证券/保险**

--中国证监会发布新规明确,自明年起,在符合境外上市地上市条件基础上,企业可自主向证监会提出境外发行股票和上市申请,意味着对境内企业赴海外上市不再设立门槛. --台湾金管会主委陈裕璋表示,向行政院提报的振兴股市方案,其中T股、台商回台上市部份牵涉到两岸证券监理,望明年第一季启动两岸证券监理平台. --中国证券报报导,继加强存续期监管、偿债风险排查和加强信用建设后,国家发改委日前下发通知进一步强化企业债风险防范管理,称将根据资产负债率不同区别对待企业债发行.其中超过90%,且债务负担沉重,偿债风险较大的企业,将不予核准发债. --美国财政部最新数据显示,截止10月末,中国持有的美国国债余额为11,615亿美元,较9月环比增持79亿美元;当月中国减持了以"两房"为主的美国机构债,金额13.94亿美元. --合格境外机构投资者(QFII)近期有望正式参与中国股指期货交易.中国证券报报导称,国家外汇管理局近日修订相关文件,QFII获准开设期货结算账户,扫清参与国内期货市场最后的制度障碍.