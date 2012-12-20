路透基点: 五家银行加入亚洲联合财务28亿港元再融资案高级银团

路透香港12月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,已有五家银行加入亚洲联合财务有限公司28亿港元(3.61亿美元)再融资案的高级银团,分别是中国银行、东亚银行、台新银行、台北富邦银行及永隆银行.

先前已有数家银行加入一般银团.目前已达到筹资目标,最终金额有上调可能.预计很快就将完成额度分配,并于明年签署交易.

台湾银行、瑞穗实业银行和渣打银行牵头该交易,一如先前的报导.

该贷款分为一笔19亿港元的四年期贷款和一笔9亿港元的三年期贷款,利率为香港银行间同业拆息(Hibor)加码240基点,承贷3亿港元或更多者可得120个基点的前端费.

据基点报导,亚洲联合财务在2011年10月获得一笔4.788亿港元三年期贷款,其中2.71亿港元部分支付195个基点的综合收益,另外1.70亿元人民币(2,700万美元)境外贷款利率为中国银行(香港)的离岸人民币Hibor加码130个基点.

亚洲联合财务有限公司还于2011年5月获得9.30亿港元三年期贷款,综合收益为150个基点.

公司还有一笔未偿贷款是2010年6月获得的22亿港元三年期贷款,综合收益约为155个基点左右,以及2010年2月获得的5.80亿港元三年期贷款,综合收益也在155个基点左右.(完)