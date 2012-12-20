路透基点: 五家银行加入亚洲联合财务28亿港元再融资案高级银团

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透香港12月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,已有五家银行加入亚洲联合财务有限公司28亿港元(3.61亿美元)再融资案的高级银团,分别是中国银行、东亚银行、台新银行、台北富邦银行及永隆银行.
先前已有数家银行加入一般银团.目前已达到筹资目标,最终金额有上调可能.预计很快就将完成额度分配,并于明年签署交易.
台湾银行、瑞穗实业银行和渣打银行牵头该交易,一如先前的报导.
该贷款分为一笔19亿港元的四年期贷款和一笔9亿港元的三年期贷款,利率为香港银行间同业拆息(Hibor)加码240基点,承贷3亿港元或更多者可得120个基点的前端费.
据基点报导,亚洲联合财务在2011年10月获得一笔4.788亿港元三年期贷款,其中2.71亿港元部分支付195个基点的综合收益,另外1.70亿元人民币(2,700万美元)境外贷款利率为中国银行(香港)的离岸人民币Hibor加码130个基点.
亚洲联合财务有限公司还于2011年5月获得9.30亿港元三年期贷款,综合收益为150个基点.
公司还有一笔未偿贷款是2010年6月获得的22亿港元三年期贷款,综合收益约为155个基点左右,以及2010年2月获得的5.80亿港元三年期贷款,综合收益也在155个基点左右.(完)
(编译 程琳; 审校 杜明霞)
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。