台湾债市: 10年券殖利率微收低,因美国预算协商陷入停滞

路透台北12月20日 - 台湾10年券101/9殖利率周四微幅收低,因美国预算协商陷入停滞,且台 股出现较深的跌幅.惟因前两日美债殖利率大弹并未令台债出现明显弹幅,昨晚美债殖利率弹多回 档,自然也引不起交易商追价的意愿. 台湾央行总裁彭淮南释出希望明年实质利率转正的讯息,惟今日债市对此反应冷淡.有交易商 认为,这只是确定了明年不会降息,至于升息的机率也不高.也有交易商判断,明年下半年才有升息 机会,因此短期对债市的影响有限,明日101/9殖利率料不脱在1.15%附近整理. "总裁的期望是基于物价涨幅轻微的假设,隐含的意思就是不会降息."一证券商交易员说. 他解释,彭总裁的意思是,目前一年期定存利率是1.37%,若明年CPI涨幅如政府预期维持在1.27 %,实质利率当然就变成正的.也不需要藉由升息将实质利率转正. 另一证券商交易员则称,美债仍是牵动台债近期走势的主要因素.观察美国10年公债殖利率似 乎已经突破了上升趋势线,一旦站稳了1.80%关卡,空头走势就将确立,届时台债筹码纵然再集中,还 是会受影响. 台湾央行昨日一如预期地维持利率不变,总裁彭淮南称,目前货币政策的基调仍是适度宽松.多 数分析师认为,央行明年第一季仍将维持现行利率不变,明年下半年开始有升息的可能.[ID:nL4TO9 T4P5] 美国10年期公债周四在亚洲市场小升,因美国预算协商陷入停滞,股市下跌,促使交易员买回债 券.此前债市已下跌两周.10年期公债 价格升5/32,收益率(殖利率)报1.787%,较周三美 国尾盘跌1个基点左右. 台湾股市周四收跌1.07%,加权股价指数 收盘跌82.01点,至7,595.46,扩大盘初0.41%的 跌幅. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 101/9 -0.02 1.1483 1.1445-1.1490 84.0 交易员认为,在央行理监事会议的变数厘清后,接下来影响台债的就只有美债表现,观察重点仍 在于财政悬崖的问题是否获致解决.但以台债市场资金丰沛,殖利率只要弹升就被实质买盘承接的 环境来看,无论利多或利空的效果都不会太大. 一证券商交易员认为,台债对美国预算问题还是会反应,只是反应程度会钝化. 另一证券商交易员则称,美债的走势当然会被空方拿来作文章,"但只要看殖利率反弹时,到底 有钱人是想买还是要卖,就知道后续方向如何了." 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 10 101/9 1.1483 5 101/6 没有成交 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)