《国际主要央行公开市场操作一览》--12月20日

路透北京12月20日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4),替代将到期的"卖短买长"方案,F ED承诺每月将购买450亿美元公债,并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS) 的计划.欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;台湾央行则继续发行存单以冲销市 场资金. **美国** 以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作: 操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间 12/19 买入公债 18.89 02/15/2036 - 11/15/2042 12/18 卖出公债 -76.00 06/30/2015 - 11/30/2015 12/18 买入公债 16.98 02/15/2036 - 11/15/2042 12/17 买入公债 49.03 12/31/2018 - 11/15/2020 12/14 买入公债 19.77 02/15/2036 - 11/15/2042 12/13 卖出公债 -75.86 04/15/2015 - 05/31/2015 12/13 买入公债 46.60 02/15/2021 - 11/15/2022 此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动操 作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况. 其中,在2012年12月13日-2013年1月11日期间,FED计划在滚动操作中,购买约340亿美元的机构债和机构抵押 支持证券. 美国联邦储备理事会(美联储,FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%,同时还 推出新一轮购债计划来刺激经济. 欲浏览MBS操作详情,请点选(here) 《本周主要新闻》 --美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示,单靠美国联邦储备理事会(FED,美联储)的购债计划无法拉低 过高的失业率,因为有太多的不确定性令企业不愿招聘. --美联储观点最偏于鹰派的官员之一拉克尔表示,美联储最近的政策举动不太可能对拉低失业率起到太大 作用,但却有推高通胀的"实质"风险. ? **欧洲** 欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下: 操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率 12/19 98天期反向交易 149.62 -- 14天期反向交易 6.00(亿美元) 0.66%(固定利率) 12/18 九天期定期存款 -2,085.00 0.01% 九天期反向交易 726.83 0.75%(固定利率) ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式. 《本周主要新闻》 --欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许对一报纸称,他认为讨论把该央行主要利率从目前的纪录低位下调并无 道理可言,因为非常规工具比传统的货币政策更有用. **日本** 以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况: 日本央行活期账户余额(10亿日圆) ------------------------------------------- 周三 43,170 上周三 40,470 ------------------------------------------- 当期变化 +2,700 金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在 央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况. 日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此 外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断. 《本周主要新闻》 --12月20日,日本央行一致决定,将资产购买和放贷计划的规模扩大10万亿(兆)日圆,至101万亿日圆,是过 去四个月来第三次扩大刺激政策规模.委员会一致决议维持指标隔拆利率目标区间在0-0.1%不变,一如金融市场 预期.央行亦表示,委员会将在1月的下次政策会议上检视其中期和长期物价稳定的指导方针. **台湾** 台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳 于0.93%. 《本周主要新闻》 --在景气温和复苏、通膨走缓之下,台湾央行第四季利率决策会议中,一如预期地维持利率不变,分析师多 认为,央行仍将维持现行利率一段时间. --台湾央行周三公布,当日共发行3,790.5亿台币存单,若相较存单到期金额3,854.5亿,存单发行余额减少6 4亿. --台湾央行周二公布,当日共发行195.5亿台币存单,若相较存单到期金额44亿,存单发行余额增加151.5亿. (完) (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)