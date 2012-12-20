日本央行一致决定,将资产购买和放贷计划的规模扩大10万亿(兆)日圆,至101万亿日圆,是过去四个月来第 三次扩大刺激政策规模.委员会一致决议维持指标隔拆利率目标区间在0-0.1%不变,一如金融市场预期.央行亦 表示,委员会将在1月的下次政策会议上检视其中期和长期物价稳定的指导方针. [ID:nL4S09U1 KF] 英国央行公布的12月5-6日会议记录显示,该国经济增长近期内可能保持大致持平状态,但通胀率可能在未 来一年左右突破2%.迈尔斯仍是唯一一个支持英国央行再度扩大资产购买计划的货币政策委员会(MPC)委员,称 经济拥有足够的闲置产能,允许在不加大通胀的情况下刺激产出. 台湾央行公布第四季全体理监事会议决议维持利率不变,符合市场预期,且为去年9月来第六度维持重贴现 率在1.875%不变.台湾央行并表示,明年国际商品行情稳定,预料经济成长力道温和,若物价下跌,希望实质利率 能够转正. 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.75% 2012年10月17日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点 附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.25% 2012年9月13日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月20日降50基点 * 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效. ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% .(完) (整理 艾茂林; 审校 隋芬)