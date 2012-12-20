中国外汇拆借: 美元拆入需求升温令各期限利率上升,季节和市场因素交织

路透北京12月20日--- - 上周以来,随着人民币外汇即期市场流动性逐步恢复正常,外汇 拆借市场此前需求疲软的局势也有改善,但供给仍显清淡,这使得各期限拆借利率均呈现上升 . 交易员认为,即期市场涨停行情自上周打开后,令美元流动性充裕状况有所收紧,加之年 底季节性因素,购汇和考核等因素也使美元需求上升,并令拆出意愿转淡.从目前来看,这种状 况将至少延续到元旦之后. "最近拆借市场貌似又开始松动一些了,前期结汇的阴影一消而散,一个月以上的需求挺 旺盛的."上海一股份行交易员称,价格上涨主要是需求拉动的,各期限需求都有增加,而供给 几乎没有. 该交易员分析说,前期涨停行情时,因银行手里积压了大量结汇头寸,短期美元流动性特 别好,这几天即期流动性恢复后,大量结汇头寸需要清算出去,缺口自然就出现了;同时跨年跨 春节因素也令需求上升. 以下是上海国利货币经纪公司 周四时主要期限美元拆借利率(%)报价: 期限 隔夜 1周 1月 3月 6月 1年 拆出 0.17 0.25 0.45 0.90 1.30 1.70 拆入 0.15 0.20 0.42 0.70 1.05 1.45 上述交易员称,国有大行前些天每天都有大量隔夜拆借需求,城商行包括某些股份制银行 则是3个月到1年需求各有不同. 华南一股份行交易员称,年底时购汇需求夹杂银行考核等其他因素,都会使美元拆出意愿 下降且需求上升.此外,估计外汇贷款、套利等都使美元需求有所增加. 人民币兑美元即期 周四微幅上扬,无视中间价逆转此前连三天走高态势.交易 员称,虽然临近年底,购汇力量似有加强,但整体而言,结汇仍占据上风. 人民币即期市场在10月底起陷入涨停僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡 市场,令交投渐趋活跃,且上周至今已连续数日未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱 随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.(完) (发稿 李然; 审校 黄凯)