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亚洲 | 2012年 12月 20日 星期四 16:30 BJT

《全球主要银行同业拆借利率一览》--12月20日

路透北京12月20日 - 以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上,美元、港
元和欧元
相应主要期限的资金拆借利率波动范围.
    
                                 隔夜     一个月    三个月     六个月     一年
 美元(USD)                                                                  
 伦敦银行同业拆借利率   最高   0.16400   0.21070    0.31000   0.50975    0.84300
 (LIBOR)                最低   0.16350   0.21000    0.30900   0.50850    0.84250
                                                                            
 新加坡银行同业拆借利   最高   0.15500   0.21250    0.31125   0.51250    0.84750
 率                                                                     
 (SIBOR)                最低   0.15500   0.21250    0.31125   0.51000    0.84000
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 港元(HKD)                                                                  
 港元银行同业拆借利率   最高   0.09643   0.27750    0.39821   0.54750    0.85643
 (HIBOR)                最低   0.09643   0.27750    0.39821   0.54679    0.85643
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 欧元(EUR)                                                                  
 伦敦银行同业拆借利率   最高   0.01357   0.05286    0.12286   0.21857    0.43857
 (LIBOR)                最低   0.01357   0.05214    0.12214   0.21571    0.43857
                                                                            
 欧洲银行同业拆借利率   最高      --     0.11000    0.18400   0.31800    0.54200
 (EURIBOR)              最低      --     0.11000    0.18300   0.31700    0.53900
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    中国上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor) 周
四
 隔夜品种报2.6380%.

  注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率,每天在伦敦时间 
                                               
       11:30时左右发布平均利率.                                                
       LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦 
                                               
       克朗等九种货币的拆借利率.                                                
      2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后,所得出的新加坡银行同业拆 
                                               
       借利率,币种涵盖美元和坡元.                                                
      3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率,币
                                                
       种仅包括港元.
      4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率,由欧元区的57家主要商业银行提供
       报价,欧洲银行联盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布.(完)   
   

 (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)

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