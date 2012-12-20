中国债市: 利率互换高位企稳,年末资金利率上涨不改市场稳定预期

路透上海12月20日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四整体呈现高位企稳.虽然今日资金利率大涨,但市场将其认知为短期性紧张,且目前IRS本身已在高位,因此并未跟随上涨.
交易员指出,公开市场操作中,央行一直维持七天逆回购利率在3.35%不变,令IRS投资者预期,虽然七天回购利率近期上涨,但只要央行维稳意愿不改,未来七天资金成本也会回归合理范围,因此IRS短端并未跟随七天回购上行;由于消息面尚未显示明确方向,长端品种也持稳.
"只要央行把(七天品种)逆回购定在3.35%不变,短端就没有想象空间,而且IRS已到了阶段性高位,上(涨)也困难."上海一银行交易员称.
年末渐行渐近本周资金面初现收紧,中国央行公开市场逆回购操作规模亦较前放量,最终令本周再现净投放,规模达到920亿元人民币,旨在满足机构对流动性的需求,维稳年前资金面.
中国银行间市场周四主要期限质押式回购利率 均大涨.市场人士表示,前期公开市场操作略有收敛流动性,年底渐近,银行存款争夺战日益白热化,机构存款的波动传导至资金利率,推动其大涨,但流动性总体或无虞.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 3.3160/3.4440 3.2975/3.3950 3.4875/3.5825 3.6150/3.7150 3.5900/3.9140
周三 3.3100/3.4220 3.2763/3.3700 3.4800/3.5775 3.6100/3.7100 3.5760/3.9140
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变动 +0.0060/+0.0220 +0.0212/+0.0250 +0.0075/+0.0050 +0.0050/+0.0050 +0.0140/+0.0000
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年11月人民币IRS成交的名义本金总额为4,442.04亿元,较10月的2,534.87亿元增逾七成.(完)
(发稿 刘昕; 审校 张喜良)