《全球主要央行动态》--12月20日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月13日-12月20日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示,单靠美国联邦储备理事会(FED,美联储)的购债计划无法拉低过高的失业率,因为有太多的不确定性令企业不愿招聘.

美联储观点最偏于鹰派的官员之一拉克尔表示,美联储最近的政策举动不太可能对拉低失业率起到太大作用,但却有推高通胀的"实质"风险.

针对美联储史无前例地决定将货币政策与具体经济指标挂钩,联储两位高层官员发出质疑,并警告这一最新政策行动有可能让美联储涉足财政政策领域.

**欧洲**

欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许对一报纸称,他认为讨论把该央行主要利率从目前的纪录低位下调并无道理可言,因为非常规工具比传统的货币政策更有用.

英国央行公布的12月5-6日会议记录显示,该国经济增长近期内可能保持大致持平状态,但通胀率可能在未来一年左右突破2%.迈尔斯仍是唯一一个支持英国央行再度扩大资产购买计划的货币政策委员会(MPC)委员,称经济拥有足够的闲置产能,允许在不加大通胀的情况下刺激产出.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔称,随着通缩风险减小,英国央行实施更多" 大规模"资产购买的可能性降低;英国央行可能需要追加量化宽松政策以维持目前的政策立场,但在追加量化宽松政策前需要看到通胀从目前水准降低.

**澳新**

澳洲央行表示,本月决定降息而未继续等待,是因为看到更多迹象显示矿业投资顶峰临近,同时非资源部门未显露出回升迹象.不过,澳洲央行也指出全球经济面消息已然改善,而且重要的是,中国经济增速企稳,有助于支撑重要大宗商品的价格.

**日韩**

12月20日,日本央行一致决定,将资产购买和放贷计划的规模扩大10万亿(兆)日圆,至101万亿日圆,是过去四个月来第三次扩大刺激政策规模.委员会一致决议维持指标隔拆利率目标区间在0-0.1%不变,一如金融市场预期.央行亦表示,委员会将在1月的下次政策会议上检视其中期和长期物价稳定的指导方针.

**中国**

中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,中国2013年有条件进一步推进利率市场化，可以进一步放宽贷款利率下浮的幅度.

**其他**

瑞典央行12月18日将指标附买回利率(回购利率)下调25个基点至1.0%,且表示明年该利率将维持在这一水准,指称因家庭消费疲软、失业率上升以及通胀有压力.瑞典央行的决定符合路透调查中分析师预估.

台湾央行公布第四季全体理监事会议决议维持利率不变,符合市场预期,且为去年9月来第六度维持重贴现率在1.875%不变.台湾央行并表示,明年国际商品行情稳定,预料经济成长力道温和,若物价下跌,希望实质利率能够转正.

印度央行12月18日一如预期维持政策回购利率为8%不变,逆回购利率维持在7%. 维持银行存款准备金率在4.25%不变.