更新版 1-中国汇市: 人民币近收平,购汇略增消耗部分结汇力道

* 人民币即期近以平盘作收,成交清淡

* 中间价微跌,逆转此前连续第三天上扬

* 整体结汇力量仍强 (更新收盘报价)

路透北京12月20日 - 人民币兑美元即期 周四收盘较昨日微涨1bp(基点),无视中间价逆转此前连三天走高态势.交易员称,虽然年底前的购汇力量似有加强,但整体而言结汇仍占据上风.

交易员称,今天市场交易清淡,波动幅度较窄,不过相比前几天而言购汇增多,拖累人民币上涨动力.

"(今日市场)参与的银行也不多,结汇有一些但不是特别多,没有对市场造成太大的压力,...临近年底大家交易兴致不是很高,而市场波动的确很没什么规律,大家看看吧,做得不多."上海一大型银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2302 6.2275 6.2399 6.2877 6.2865 6.2303

交易员并认为,经历人民币涨停僵局逾一月之久,市场预期人民币未来料将维持在涨停位下方100个点之间波动,目前没有明显的力量来引导人民币升值或者贬值,但料不会频繁触及涨停,估计目前这种在人民币涨停线附近波动的态势或维持至明年年初.

"监管层意图很明显,想让市场动起来,所以一般不会到涨停."北京一国有银行交易员称.

人民币即期市场在10月底起陷入涨停僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且上周至今已连续数日未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.

上周以来,随着人民币外汇即期市场流动性逐步恢复正常,外汇拆借市场此前需求疲软的局势也有改善,但供给仍显清淡,这使得各期限拆借利率均呈现上升.

东京汇市欧元兑美元 从1.3309美元附近的八个半月高位,回落至1.3204.而美元指数 从79.008反弹至79.414.

以下为北京时间16:42,离岸市场人民币报价:

今日 上日 NDF一年期人民币/美元 6.3126/76 6.3080 香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2098/32 6.2040

境内美元人民币一年期掉期 升水报1,360点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3662元.