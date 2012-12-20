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亚洲 | 2012年 12月 20日 星期四 17:26 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦12月20日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走
势及价位的预测:
    
    欧元/美元:昨日交易尘埃落定时出现臻于完美的墓碑十字星型态,表明下档风险在加
剧.理论上来讲,市场今日应该会继续下探1.3140/72美元的支撑区域.
    
    英镑/美元:汇价只比关键阻力位1.6310美元低3个点子,因此仍将维持自11月低点上
修的趋势.昨日的长上影线显示,多头力量在昨日交易中落败,因此今日汇价风险偏下档.
    
    澳元/日圆:买家整周都在关键阻力区域挣扎,但迄今为止没有取得什么成绩.实际上,
只要不突破90.01日圆,就可能(在88.46日圆)保持完整的上修模式.若跌破87.79日圆,看
跌人气将逐渐浓厚,若跌至87.19日圆下方差不多会得到确认.
    
                                         纽约      当日     今年来    2011年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3225    1.3226     -0.01     +2.16    1.2945
 美元/日圆                      83.95     84.40     -0.53     +9.11     76.94
 欧元/日圆                     111.05    111.71     -0.59    +11.53     99.57
 美元/瑞郎                     0.9128    0.9133     -0.05     -2.65    0.9376
 英镑/美元                     1.6266    1.6244     +0.14     +4.71    1.5535
 美元/加元                     0.9884    0.9887     -0.03     -3.03    1.0193
 澳元/美元                     1.0493    1.0479     +0.13     +2.62    1.0225
 新西兰元/美                   0.8355    0.8340     +0.18     +7.34    0.7784
 元                                                                  
 澳元/日圆                     88.100    88.490     -0.44    +12.03    78.640
 新西兰元/日                   70.140    70.550     -0.58    -41.32   119.530
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     136.56    137.15     -0.43    +14.25    119.53
 澳元/新西兰                   1.2551    1.2531     +0.16     -4.38    1.3126
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)

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