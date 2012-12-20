路透伦敦12月20日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走 势及价位的预测: 欧元/美元:昨日交易尘埃落定时出现臻于完美的墓碑十字星型态,表明下档风险在加 剧.理论上来讲,市场今日应该会继续下探1.3140/72美元的支撑区域. 英镑/美元:汇价只比关键阻力位1.6310美元低3个点子,因此仍将维持自11月低点上 修的趋势.昨日的长上影线显示,多头力量在昨日交易中落败,因此今日汇价风险偏下档. 澳元/日圆:买家整周都在关键阻力区域挣扎,但迄今为止没有取得什么成绩.实际上, 只要不突破90.01日圆,就可能(在88.46日圆)保持完整的上修模式.若跌破87.79日圆,看 跌人气将逐渐浓厚,若跌至87.19日圆下方差不多会得到确认. 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3225 1.3226 -0.01 +2.16 1.2945 美元/日圆 83.95 84.40 -0.53 +9.11 76.94 欧元/日圆 111.05 111.71 -0.59 +11.53 99.57 美元/瑞郎 0.9128 0.9133 -0.05 -2.65 0.9376 英镑/美元 1.6266 1.6244 +0.14 +4.71 1.5535 美元/加元 0.9884 0.9887 -0.03 -3.03 1.0193 澳元/美元 1.0493 1.0479 +0.13 +2.62 1.0225 新西兰元/美 0.8355 0.8340 +0.18 +7.34 0.7784 元 澳元/日圆 88.100 88.490 -0.44 +12.03 78.640 新西兰元/日 70.140 70.550 -0.58 -41.32 119.530 圆 英镑/日圆 136.56 137.15 -0.43 +14.25 119.53 澳元/新西兰 1.2551 1.2531 +0.16 -4.38 1.3126 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完)