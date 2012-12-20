更新版 1-台湾货币市场: 短率仍在低位游走,年底因素料将牵动下周走势

(新增拆款及超额准备最新数字)

* 短率续游走低位

* 年底短票发票量开始增温

* 下周短率恐略有微幅走高压力 (新增拆款及超额准备最新数字)

记者 詹静宜

路透台北12月20日 - 台湾银行间短率周四持续游走低位.交易员认为,由于央行维持利率不变,总裁彭淮南亦重申适度宽松的货币政策基调,本周短率将持稳低位,后续关注月底资金变化,年底因素料将牵动短率走势.

银行交易员表示,央行一如预期维持利率不变,对今天短率走势并没有影响.现在年底资金因素才是关键,月底很多银行开始不承作拆出,加上累积超额准备负数续扩大,若大家都赶在下周回补,料下周短率恐略有微幅走高的压力.

"没有感觉,因为(央行)都没变啊!"一位大型银行交易员说.

台湾央行周三公布第四季全体理监事会议决议维持利率不变,符合市场预期,且为去年9月来第六度维持重贴现率在1.875%不变.多数分析师认为,央行明年第一季仍将维持现行利率不变,明年下半年开始有升息的可能.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%,上日收报0.385%.今日区间在0.295-0.44%,上日亦同.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.44%,上日为0.388-0.45%.

**发票量增温**

短票市场方面,票券商交易员表示,从今天开始发票量增加,约较平日成长两成,此发票量动能将持续到年底;但市场需求仍大,也有大型法人资金进场,料短票利率将持稳低位.

今天月内短票利率主要交投降到0.65%,但月内短票成交比重已降到一成;跨月短票主要交投利率区间则维持在0.75-0.77%.

有一公股行库交易员指出,目前票券商开出的短票利率已明显高于次级市场挂牌利率,短票利率已低到有点不合理.

台湾央行周四公布,今日共发行370.5亿台币存单,若相较存单到期金额328.5亿,存单发行余额增42亿. 本周五存单到期金额2,951.5亿,周六为411.5亿.

拆款中心资料 显示,周四超额准备为负177亿台币;累计超额准备为负1,471亿台币,加计前期1%的超额准备为负18亿台币.

**公债RP利率平稳**

在台湾央行结束第四季理监事会议后,公债10天期附买回(RP)利率周四依旧平稳不动.因央行的利率决议符合预期,令市场资金宽松状态未见改变.

惟随着时序迈入年底,有部分金融机构在RP到期后不再续约,但因市场资金充沛,使得券商很快完成调度作业.

"有银行因为不能跨,到期陆续解掉,但还是有其他投信、寿险等可以挪一挪."一证券商交易员说.

另一大型银行交易员则表示,RP资金落点还是集中在月内,"因为年底要算数字."