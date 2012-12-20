中国债市: 中长期国债续显弱势,短期融资券相对更受机构青睐

路透北京12月20日 - 中国银行间债市周四中长期国债继续显弱势.市场人士表示,年底交投本已很清淡,小量利率债成交收益率亦呈现上探迹象,短期融资券相对更受机构青睐.
"收益率今天往上走了走,五年以上的国债相对多一些,"上海一银行交易员称,"成交不活跃,市场也没啥趋势,已经年底了,交易基本都停了."
上海另一银行交易员则表示,不看好明年现券走势,预计收益率会稳中缓升,交易压力或比较大;当前更担忧风险,短期融资券更受其青睐.
前述第一位交易员亦表示,其更加看好高等级短融,收益率上探后有买入一些.
银行间市场周四主要期限质押式回购利率 均大涨.市场人士表示,前期公开市场操作略有收敛流动性,年底渐近,银行存款争夺战日益白热化,机构存款的波动传导至资金利率,推动其大涨,但流动性总体或无虞.
剩余期限约9.68年的固息国债120015券最新报价 为3.5990%/3.5880%,上日收盘为3.5890%/3.5755.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.6554 3.4716
上日 2.3039 3.0455
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 2.9780/2.9070
国债参考率报价 2.9000/2.8460
金融债参考率报价 3.3970/3.3350 (完)
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(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)