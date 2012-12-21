台湾经济指标预测--12月21日至2013年2月23日

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透台北12月20日 - 以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 12月17日当周 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月分 预估值 前值 12/22 0830 季调失业率 11月 -- 4.3% * 12月24日当周 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月分 预估 前值 值 12/24 1600 工业生产 11月 -- +4.56%(年变动率 ) 12/25 1610 M2货币总计数 11月 -- +3.29%(年变动率 ) 12/22 0830 季调失业率 11月 -- 4.3% * 12月31日当周 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月分 预估 前值 值 1/4 1610 外汇存底 12月底 -- 4,009.56亿美元 * 1月7日当周 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月分 预估 前值 值 1/7 0830 消费者物价指数(CPI) 12月 -- +1.59%(年变动率) 1/7 1610 M2货币总计数 12 -- +0.90%(年变动率) 1/7 0830 季调失业率 12 -- +0.10%(年变动率) * 1月21日当周 *1/21 1600 外销订单 12 -- +11.1%(年变动率) -- -- 国内生产总值(GDP) 第四季 -- +0.98%(年变动率 ) -- -- 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875% * 参看全球经济数据相关资料,可点选 * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选 * "*"表新增
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。