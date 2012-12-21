台湾已公布经济指标--2012/12/21

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 10月 +4.56% +2.88% r 12/24 -- 季调失业率 10月 4.30% 4.30% 12/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +1.59% +2.34% r 1/7 -- 外汇存底(亿美元) 11月底 4,009.56 3,992.16 1/4 -- 商品出口(y/y) 11月 +0.9% -1.9% 1/7 -- 商品进口(y/y) 11月 +0.1% -1.80% 1/7 -- M2货币总计数(y/y) 10月 +3.29% +3.96% 12/25 -- *外销订单(y/y) 11月 +11.1% +2.6% 1/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +116.4 +107.7 r 2/23 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +37.0 +31.1 2/23 -- 国内生产总值(GDP) 第三季 +1.98% -0.12% r -- -- 重贴现率(%) 12月19 1.875% 1.875% -- -- 日 注: a-概估值; p-初值; r-经修正; "*"表新增 * 参看全球经济数据相关资料,可点选 * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
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