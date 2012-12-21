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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场: 12月21日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月21日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化
因素摘要如下: 
    
    * 宽松因素: 央行存单到期2,951.5亿台币
    * 紧缩因素:央行料发行存单

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=
    **宽松因素:
    *央行存单到期1兆(万亿)6,913.55亿台币 :  
    
     12/22                                            411.50 
     12/23                                          2,600.00 
     12/24                                            130.00 
     12/25                                             61.00 
     12/26                                          3,235.35 
     12/27                                            232.50 
     12/28                                          2,931.50 
     12/29                                            252.00 
     12/30                                          3,617.10 
     12/31                                            185.80 
      1/1                                               58.00
      1/2                                            2,902.80
      1/3                                              296.00
    *公债还本付息共6.375亿台币:    
    12/28        99甲9期公债付息6.375亿台币

    *月底军公教薪饷拨款. 
    
    **紧缩因素:
    *菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

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