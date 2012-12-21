台湾货币市场: 12月21日及本提存期资金预期变化一览表

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透台北12月21日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化 因素摘要如下: * 宽松因素: 央行存单到期2,951.5亿台币 * 紧缩因素:央行料发行存单 ============================================================= = **宽松因素: *央行存单到期1兆(万亿)6,913.55亿台币 : 12/22 411.50 12/23 2,600.00 12/24 130.00 12/25 61.00 12/26 3,235.35 12/27 232.50 12/28 2,931.50 12/29 252.00 12/30 3,617.10 12/31 185.80 1/1 58.00 1/2 2,902.80 1/3 296.00 *公债还本付息共6.375亿台币: 12/28 99甲9期公债付息6.375亿台币 *月底军公教薪饷拨款. **紧缩因素: *菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。