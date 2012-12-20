中国财政: 明年要完善结构性减税,严控地方新增债务--财政部

* 加快推进营业税改征增值税试点 * 强化地方政府性债务管理 * 保持合理的中央基建投资规模 路透北京12月20日 - 为明年经济"定调"的中央经济工作已经结束,各部委对明年的工作 部署也纷纷出台.中国财政部周四公布明年财政工作主要任务,其中完善结构性减税被排在首 位,还包括严格控制地方政府新增债务等. 财政部网站刊登的新闻稿并称,要健全财力与事权相匹配的财政体制,继续完善省以下财 政体制,健全县级基本财力保障机制;完善预算管理制度,将首次向全国人大报送社会保险基 金预算. "(明年要)加快推进营业税改征增值税试点工作,适时扩大试点地区和行业范围,推进资 源税改革,扩大资源税从价计征范围,"新闻稿称. 据新华社最新报导,财政部部长谢旭人在全国财政工作会议上并透露,将抓紧研究交通运 输业和部分现代服务业在全国试点的方案,适时将邮电通信、 铁路运输、建筑安装等行业纳 入试点范围. 财政部并称,要加强政府性债务管理,深化国债管理制度改革,强化地方政府性债务管理 ，抓紧建立地方政府债务规模管理和风险预警机制,将地方政府债务收支纳入预算管理. "逐步形成规范的地方政府举债融资机制,严格控制地方政府新增债务,切实防范财政金 融风险,积极利用外国政府和国际金融组织贷款,"财政部要求. 此外,还要增强区域发展的协调性 支持深入实施区域发展总体战略,加快培育各具优势 的城市群;推动城乡发展一体化,扩大农村综合改革示范试点范围. 城镇化被寄予中国引领改革的厚望.周末结束的中央经济工作会议也明确指出,城镇化是 扩大内需的最大潜力所在,要构建合理的城市格局,大中小城市和小城镇、城市群要科学布局 . 财政部表示,还要落实好支持小微型企业发展的各项财税政策;完善稳定出口政策,保持 合理的中央基建投资规模. 在"惠民生"方面,财政部称,未来将深化医药卫生体制改革,提高新农合和城镇居民医保 财政补助标准,支持开展城乡居民大病保险试点,推动各项基本医疗保险制度相互衔接;并适 当提高城乡居民最低生活保障标准. 同时,中央财政将继续大力支持保障性安居工程建设,地方各级财政也要落实资金来源渠 道,特别是要按规定将土地出让收益和住房公积金增值收益用于保障性安居工程建设.(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)