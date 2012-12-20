中国经济: 真正发展只能靠改革,城镇化是内需最大潜力--副总理

路透北京12月20日 - 中国国务院总理李克强周四强调,中国要依靠改革实现没有水分的真正发展,而城镇化是发展最大的潜力.

中国新闻网报导援引他在经济社会发展和改革调研座谈会上的讲话称,中国经济发展方式的转变已经刻不容缓,明年经济工作的重点、着力点,首先要放在提高经济增长的质量和效益上.

"我们的经济发展应当实现一种'实实在在、没有水分'的提高,"李克强指出,目前一些地区仍存在着攀比发展速度的现象,用发展来解决中国社会中存在的问题,是基础也是根本,但发展必须是实实在在地推进,不能盲目攀比.

他表示,中国要实现真正的发展只能靠改革,而改革既要有顶层设计,但同时更要依靠各地方的探索和创造.

李克强并指出,目前最大的内需就是发展相对滞后的城镇化,而"城镇化"这个最大潜力的发挥,只有通过"改革"这个最大的红利才能实现."

此外,经济增长应当与收入增长同比,否则"GDP增速在高,也是'自拉自唱'";还要重视就业和企业效益,经济发展必须与能源、资源和环境三者相互协调.

他并透露,明年财税体制改革的重点是"营业税改增值税",同时更需要培育好地方的主体税种,要让地方政府减少收费,并且不过多依赖土地财政."(要)给地方更多自主发展的权力,"他说.

周末结束的中央经济工作会议也明确指出,要结合税制改革完善结构性减税政策;同时,城镇化是扩大内需的最大潜力所在,要构建合理的城市格局,大中小城市和小城镇、城市群要科学布局.