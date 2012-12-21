(重发)-《离岸人民币综述》全球印钞效果支撑明年债市,高收益债料续领风骚

(重发以修改文中首段别字) 路透香港12月21日 - 日本央行加入放水行列,令投资人期待全球印钞效果持续为债市行 情添柴加火,预料2013年点心债可望保持正面走势,但鉴于价格已高且缺乏央行进一步宽松银 根,上涨动力将不如今年. 中国央行降准降息之后,今年点心债普遍收获颇丰,特别是高收益债券经过去年较明显的 修正后,今年回报率超过国债及投资等级债券.行业人士认为,经济回温,企业违约风险下降, 投资人将更着重于收益率,高收益债券料可续领风骚. 离岸国债及政策性银行债券回报率虽低,但因仍有特定需求,虽无爆发行情可期但也不至 看淡;至于投资等级(IG)债券,行业人士认为,随着慢步加温的股市将分流一部分债市资金,收 益缺乏吸引力的IG债,将可能较早出现调节卖盘. 永丰金资产管理基金经理人苏耿贤指出,尽管美国财政悬崖解决之道尚在两党角力中,但 随着希腊评等调升,欧债危机陆续过关,市场风险意识钝化,对于点心债在内的新兴市场资产 兴趣料可延续至2013年.不过,由于点心债目前价格相对于2011年第四季已有一段涨幅,2013 年来自票息收益占总报酬的比重将提高. "以基期看,未来资本利得占总回报率的比重会下降,...从维持收益的角度,高收益债券 仍会有相当的需求."他说. 苏耿贤的基金以大中华区固定收益商品为主要投资标的,目前资产总值约4,600万美元. 根据汇丰报告,今年1-11月点心债总回报率达到6.49%;以当地货币计算,回报率优于新加 坡、香港以及马来西亚等亚洲对手. 欲浏览今年以来点心债表现,请点选(link.reuters.com/xuw74t) 中银国际固定收益研究主管王卫则表示,债券价格今年由低点较大幅度的反弹,在缺乏央 行进一步降息、降准下,再往上推高的动力不足.企业债券总回报率将自今年的约双位数,下 降至7%左右.其中投资等级债券因美国利率可能温和上升,而较其他等级债券有较明显的下跌 风险. 亦有市场人士指出,近期有数支人民币债券型基金进入市场,以及台湾离岸中心将成立, 来自于台湾金融业者的买券需求日益殷切,将对点心债带来一定程度的支撑. 根据监管单位规定,台湾金融业者投资海外债券,均需有评级,基本要求在"BBB-"以上. 香港已发行人民币债券列表...........................请点选: 香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选: 中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选: 以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名: -------------------------------------------------- 账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量 1. 汇丰 40,390.8 127 2. 渣打 19,438.5 75 3. 法巴 16,886.3 61 4. 中国银行 10,321.3 15 5. 德意志银行 6,988.5 27 **本周市场动态** --易方达资产管理(香港)有限公司表示,其管理的中证100 A股指数ETF <83100.H K>再获50亿元人民币RQFII(人民币合格境外机构投资者)投资额度.此为本月来第三家获准加 码的RQFII. --思佰益 表示,与上海益电共同成立的基金管理公司,已获人民币合格 境外有限合伙人(RQFLP)项目批准投资境外人民币. --上海证券报报导,香港交易及结算所有限公司交易科主管戴志坚近日表示,港交所希望研 究推出供海外投资者以人民币参与的股指期货,包括A股的股指期货与期权.(完) 欲浏览离岸人民币相关新闻,请点击 (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)