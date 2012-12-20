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债券 | 2012年 12月 20日 星期四 23:05 BJT

表格: 美国11月成屋销售增长5.9%,年率为504万户--NAR

路透12月20日 - 全美不动产协会(NAR)周四公布,美国11月成屋销售增长5.9%,年率为504万户,市场预估为487万户.10月修正后为476万户(前值为479万户). 经季节调整后的11月成屋销售数据如下:

11月 10月 10月初值 9月 2011年11月 销售量年率(百万户) 5.04 4.76 4.79 4.69 4.40

11月 10月 10初值 2012年11月/2011年11月 变动率(%) 5.9 1.5 2.1 14.5(完)

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