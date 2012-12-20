表格: 美国11月成屋销售增长5.9%,年率为504万户--NAR

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透12月20日 - 全美不动产协会(NAR)周四公布,美国11月成屋销售增长5.9%,年率为504万户,市场预估为487万户.10月修正后为476万户(前值为479万户). 经季节调整后的11月成屋销售数据如下:
11月 10月 10月初值 9月 2011年11月 销售量年率(百万户) 5.04 4.76 4.79 4.69 4.40
11月 10月 10初值 2012年11月/2011年11月 变动率(%) 5.9 1.5 2.1 14.5(完)
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。